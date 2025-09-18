وصول فريق بيراميدز لاستاد الدفاع الجوي لخوض مباراة زد بالدوري الممتاز (صور)

وصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد الدفاع الجوي استعدادا لخوض مباراة نادي زد، في إطار بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة بيراميدز وزد في الدوري المصري

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي زد في الثامنة من مساء الخميس باستاد الدفاع الجوي في الجولة السابعة من بطولة الدوري.

مباراة بيراميدز وزد

ويدخل بيراميدز اللقاء محتلًّا الترتيب التاسع برصيد 8 نقاط بينما يحتل زد الترتيب الـ7 برصيد 9 نقاط.

كما يدخل اللقاء منتشيًا بفوزه الكبير على أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا بثلاثة أهداف دون مقابل في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على إستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

