محافظ سوهاج يتابع جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، عددا من المدارس بحي شرق، ومدينة أخميم، وحي الكوثر، لمتابعة الاستعدادات النهائية وجاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، وذلك في إطار حرصه على الوقوف ميدانيًا على المنظومة التعليمية والتأكد من تهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.



رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وعلي لطفي رئيس حي شرق، وعلي بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم، وعدد من مسئولي هيئة الأبنية التعليمية والقيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.





واستهل المحافظ جولته بتفقد مدرسة النبوي المهندس، ومدرسة طارق بن زياد الإعدادية بنات بحي شرق، حيث تابع أعمال الصيانة وتهيئة الفصول الدراسية، واطمأن على توافر الأثاث المدرسي، كما تفقد مدرسة الثانوية بنات بحي شرق، موجهًا بسرعة الانتهاء من أي أعمال متبقية قبل بدء الدراسة.



وتضمنت الجولة كذلك تفقد مدرسة عرب الأطاولة الابتدائية بمدينة أخميم، حيث شدد المحافظ على الاهتمام بالنظافة العامة داخل المدرسة وخارجها، كما شملت الجولة متابعة أعمال التطوير بمدرسة اللغات الرسمية بحي الكوثر، حيث وجه المحافظ بسرعة استكمال أعمال رفع الكفاءة، مؤكدًا على الالتزام بالمعايير التعليمية والبيئية وتوفير بيئة آمنة للطلاب والمعلمين.



ووجه المحافظ خلال الجولة بضرورة الاهتمام بصيانة دورات المياه وشبكات الكهرباء، والحفاظ على النظافة العامة للمدارس، وإعداد مقاعد الطلاب بصورة لائقة، والالتزام بالأعداد المقررة داخل الفصول دون زيادة في الكثافة، والتنسيق مع مديرية الصحة لتواجد الزائرة الصحية بشكل دائم، كما أكد على أهمية زيادة وتفعيل دور المساهمات المجتمعية لدعم العملية التعليمية.



وشدد المحافظ على عدم تأخر تسليم الكتب الدراسية للطلاب، وسرعة التعامل مع أي عجز قد يظهر، والتأكد من جاهزية المعامل المدرسية، والتأكد من توافر الزي المدرسي بالأسعار المناسبة، كما لفت إلى أنه سيتم إعادة تقييم مديري المدارس وفقًا لمستوى الجاهزية والاستعدادات الفعلية داخل كل مدرسة.

وعلى هامش الجولة، افتتح المحافظ معرض الأنشطة الصيفية الدائمة لطلاب المدارس بمدرسة طارق بن زياد الإعدادية، والذي تضمن نماذج من ابتكارات الطلاب وإبداعاتهم في مختلف المجالات.

وأكد "سراج" أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالمنظومة التعليمية، باعتبار التعليم الركيزة الأساسية لبناء الإنسان والتنمية الشاملة، موجهًا القيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة باستمرار المتابعة الميدانية اليومية لحين الانتهاء من كافة الاستعدادات قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأوضح وكيل وزارة التربية التعليم أن إجمالي عدد الطلاب هذا العام بلغ مليون و259 ألفا و509 طلاب وطالبات بجميع المراحل التعليمية، فيما يبلغ إجمالي عدد الفصول 27 ألفا و606 فصول دراسية.

