أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، تعيين ١٦ معيدا، أثناء فعاليات حفل تخرج طلاب الدفعة ١٥ بكلية التمريض من أوائل الدفعة بمختلف أقسام الكلية، وتكليف الخريجين بالعمل في مستشفيات سوهاج الجامعية، وذلك بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة غني عبد الناصر عميد الكلية، والدكتورة أماني علي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام ومديري الإدارات، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية وأولياء الأمور.

تعيين 16 معيدا بحفل تخرج الدفعة 15 بكلية التمريض بجامعة سوهاج

ووسط فرحة عارمة من الطلاب وأولياء أمورهم ألقى الدكتور حسان النعماني، كلمة هنأ فيها جميع الحاضرين بحلول العام الدراسي الجديد 2025/2026، مقدمًا التهاني والتبريكات للخريجين وأولياء الأمور على إتمام مرحلة التعليم الجامعي، وانطلاقهم نحو مرحلة جديدة لبدء أولى خطوات الحياة المهنية والعملية، موجهًا الشكر والتقدير لأولياء الأمور على كل مابذلوه من جهد وتعب لوصول أبنائهم إلى بر الأمان، الشكر الموصول لإدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس الذين لم يبخلوا أبدأ في تقديم العون والمساعدة لطلابهم أثناء فترة التحصيل الدراسي، وجهودهم المتواصلة لتطوير وتحسين الخدمات التعليمية المقدمة بالكلية، ومؤكدا ان مستشفيات سوهاج الجامعية فى انتظارهم للعمل ومساعدة المرضى مع مراعاة الأعراف والتقاليد والمواثيق الأخلاقية لتلك المهنة السامية، لأداء عملهم على الوجه الأكمل.

ومن جانبه وجه الدكتور عبدالناصر يس، كلمات الترحيب بالحضور المشاركين في حفل تخرج طلاب كلية التمريض، موجهًا تحية شكر خاصة لأولياء الأمور لتحملهم مشاق وصعاب مراحل التعليم المختلفة للوصول لتلك اللحظة السعيدة التي طالما انتظروها منذ سنوات طويلة، متمنيا لهم مستقبل مشرق وحياة عملية مليئة بالنجاحات.

وقدمت الدكتورة غني عبد الناصر، خالص الشكر والتقدير للدكتور حسان النعماني، على دعمه ورعايته لأبنائه الطلاب، وحرصه الدائم على تلبية كافة متطلبات العملية التعليمية بالكلية، لرفع مستوى كفاءة ومهارة الطلاب في المجال التمريضى، موضحة أن الكلية تسعى إلى إعداد خريج ذو كفاءة عالية ومزود بالمعارف والمهارات والقيم والمفاهيم الخاصة بمهنة التمريض، كما تحرص على تنمية مهارات وقدرات الطلاب والارتقاء بمستوى البحث العلمي في مجالات التمريض، لتقديم جيل جديد من الكوادر التمريضية الشبابية المتميزة لتلبية احتياجات القطاع الطبي.

وأكدت الدكتورة أماني علي ضرورة أن يفتخر خريجي التمريض بانتمائهم لهذا الصرح الجامعى العريق، وأن يبذلوا قصاري جهدهم لرد الجميل لمجتمعهم ووطنهم الغالي، ويقدروا مهنة التمريض وأهميتها في القطاع الطبي، ودورها الهام فى تقديم الرعاية الصحية للمرضى، مضيفه انه خلال الحفل ردد خريجي الدفعة قسم المهنة خلف عميدة الكلية.

وفي ختام الحفل كرم رئيس الجامعة الطلاب المتفوقين وأوائل الدفعات، والتقط معهم الصور التذكارية.

