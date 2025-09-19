نائب محافظ سوهاج يطلق ماراثون للدراجات بمشاركة 200 شاب وفتاة

تشجيعاً لممارسة الرياضة

أطلق الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، فعاليات ماراثون دراجو سوهاج، صباح اليوم الجمعة، بمشاركة 200 شاب وفتاة من أبناء المحافظة، بهدف نشر ثقافة ركوب الدراجات بين الشباب، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة كجزء أساسي من حياتهم اليومية، لما لها من فوائد كبيرة على صحة القلب واللياقة البدنية.

تشجيعًا لممارسة الرياضة نائب محافظ سوهاج يُطلق ماراثون دراجو سوهاج بمشاركة 200 شاب وفتاة

ويُعد فريق "دراجو سوهاج" إحدى أبرز المبادرات الشبابية بالمحافظة، حيث تأسس عام 2017 بقيادة الكابتن أحمد السويسي، ويضم نحو 200 شاب وفتاة اتخذوا من رياضة ركوب الدراجات أسلوب حياة، وساهموا خلال السنوات الماضية في تنظيم العديد من الأنشطة الرياضية.

وأكد نائب المحافظ، في كلمته خلال الفعاليات، حرص الدولة على دعم المبادرات الشبابية والأنشطة الرياضية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيدًا بتجربة "دراجو سوهاج" ودورهم في تحفيز الشباب على اتباع نمط حياة صحي.

جدير بالذكر أن الفريق شارك في العديد من الفعاليات التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ويطمح إلى أن تصبح رياضة الدراجات أسلوب حياة لكل شباب مصر، مع حلم الطواف بمحافظات الجمهورية على الدراجات تحت شعار: "رياضة.. صحة.. حياة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.