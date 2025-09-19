الجمعة 19 سبتمبر 2025
محافظات

تشجيعاً لممارسة الرياضة

نائب محافظ سوهاج يطلق ماراثون للدراجات بمشاركة 200 شاب وفتاة

نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج يُطلق ماراثون "دراجو سوهاج" بمشاركة 200 شاب

 أطلق الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، فعاليات ماراثون دراجو سوهاج، صباح اليوم الجمعة، بمشاركة 200 شاب وفتاة من أبناء المحافظة، بهدف نشر ثقافة ركوب الدراجات بين الشباب، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة كجزء أساسي من حياتهم اليومية، لما لها من فوائد كبيرة على صحة القلب واللياقة البدنية.

 

تشجيعًا لممارسة الرياضة نائب محافظ سوهاج يُطلق ماراثون دراجو سوهاج بمشاركة 200 شاب وفتاة 

 ويُعد فريق "دراجو سوهاج" إحدى أبرز المبادرات الشبابية بالمحافظة، حيث تأسس عام 2017 بقيادة الكابتن أحمد السويسي، ويضم نحو 200 شاب وفتاة اتخذوا من رياضة ركوب الدراجات أسلوب حياة، وساهموا خلال السنوات الماضية في تنظيم العديد من الأنشطة الرياضية.

 

وأكد نائب المحافظ، في كلمته خلال الفعاليات، حرص الدولة على دعم المبادرات الشبابية والأنشطة الرياضية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيدًا بتجربة "دراجو سوهاج" ودورهم في تحفيز الشباب على اتباع نمط حياة صحي.

 

جدير بالذكر أن الفريق شارك في العديد من الفعاليات التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ويطمح إلى أن تصبح رياضة الدراجات أسلوب حياة لكل شباب مصر، مع حلم الطواف بمحافظات الجمهورية على الدراجات تحت شعار: "رياضة.. صحة.. حياة".

