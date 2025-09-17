توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد من ذوي الهمم بجامعة سوهاج

أجرت جامعة سوهاج الكشف الطبي للطلاب الجدد من ذوي الاحتياجات الخاصة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات الفنية، وذلك للالتحاق بالكليات المختلفة للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٦، وذلك لمن لم يتم توقيع الكشف الطبي عليه في المرحلة الأولى، وذلك بمقر الإدارة الطبية بمبنى ج بالمدينة الجامعية للطلاب بالحرم الجامعي القديم.

توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد من ذوى الهمم بجامعة سوهاج

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن الجامعة مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة لاستكمال مسيرتهم التعليمية، بما يتفق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ نحو تمكين ذوي الهمم على كافة المستويات، وتوافقا مع أهداف الوحدة المركزية بديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف النعماني إلى ضرورة استثمار طاقات وقدرات الطلاب ذوي الهمم، والعمل على خلق بيئة جامعية مستدامة وميسرة وأكثر شمولا لكل الطلاب، مما يسهم بشكل كبير في تعديل اتجاهات ونظرة المجتمع من السلبية إلى الإيجابية؛ وتأهيل هؤلاء الطلاب بمهارات ومتطلبات سوق العمل شأنهم شأن زملائهم من غير ذوي الاحتياجات الخاصة.

تقديم الدعم والمساندة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة لاستكمال مسيرتهم التعليمية

وأشار الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأهمية تقديم الدعم لخلق وتعزيز فرص تعليمية دامجة للطلاب ذوي الهمم من الحاصلين على المرحلة الثانوية أو طلاب الدمج التعليمي بمدراس الدبلومات الفنية، وذلك وفق ضوابط وقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف الدكتور طارق زكي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة أنه تم توقيع الكشف الطبي على ٦٠ طالبا وطالبة من ذوي الإعاقات المختلفة (البصرية والحركية والسمعية وبطء التعلم والتوحد والذهنية البسيطة)، للالتحاق ببعض كليات الجامعة الدامجة (الألسن والحقوق والتجارة والآداب والتربية النوعية).

وأشارت منى فاروق أحمد مدير الإدارة الطبية، إلى أنه تم تشكيل اللجنة الطبية من التخصصات (العظام، الجراحة العامة، الباطنة، الرمد، السمعيات والعصبية والنفسية)، بالتعاون مع فريق الإدارة الطبية وشؤون طلاب الكليات الدامجة لتسهيل كل الإجراءات لدعم الطلاب الجدد ذوي الاحتياجات الخاصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.