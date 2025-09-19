إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى بالعزبة والعرب بسوهاج

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج من إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى داخل الحيز العمرانى بمنطقة العزبة والعرب بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، والتى كانت تعانى من ضعف وصول المياه للأدوار العليا نظرا لانتشار الأبراج والعمارات السكنية بتلك المنطقة.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أنه تم تجديد شبكات مياه الشرب بطول 2200 متر قطر 10 بوصة بقيمة 4.4 مليون جنيه وإحلال، وتجديد شبكات الصرف الصحى بطول 2500 متر قطر 12 بوصة بقيمة 3.5 مليون جنيه.

وأشار رئيس مياه سوهاج أنه تم إجراء استطلاع رأي للمواطنين بمنطقة العزبة والعرب للتعرف على آرائهم بعد انتهاء تنفيذ المشروع، وقد أشاد الأهالى بالتطور الملحوظ فى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى ووصول المياه للأدوار العليا بكميات مناسبة، وفى جميع الأوقات وتقدموا بالشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لاهتمامه بالقرى والنجوع وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

