الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى بالعزبة والعرب بسوهاج

وتجديد خطوط مياه
وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى بالعزبة

 انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج من إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى داخل الحيز العمرانى بمنطقة العزبة والعرب بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، والتى كانت تعانى من ضعف وصول المياه للأدوار العليا نظرا لانتشار الأبراج والعمارات السكنية بتلك المنطقة. 

إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى بالعزبة والعرب بسوهاج بقيمة 7.9 مليون 

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أنه تم تجديد شبكات مياه الشرب بطول 2200 متر قطر 10 بوصة بقيمة 4.4 مليون جنيه وإحلال، وتجديد شبكات الصرف الصحى بطول 2500 متر قطر 12 بوصة بقيمة 3.5 مليون جنيه.

 

تجديد شبكات مياه الشرب بطول 2200 متر قطر 10 بوصة بقيمة 4.4 مليون جنيه 

 وأشار رئيس مياه سوهاج أنه تم إجراء استطلاع رأي للمواطنين بمنطقة العزبة والعرب للتعرف على آرائهم بعد انتهاء تنفيذ المشروع، وقد أشاد الأهالى بالتطور الملحوظ فى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى ووصول المياه للأدوار العليا بكميات مناسبة، وفى جميع الأوقات وتقدموا بالشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لاهتمامه بالقرى والنجوع وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احلال وتجديد شبكات الصرف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج توفير حياة كريمة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي مياه الشرب والصرف الصحي شركة مياة الشرب والصرف الصحى بسوهاج

مواد متعلقة

نائب محافظ سوهاج يطلق ماراثون للدراجات بمشاركة 200 شاب وفتاة

تعيين 16 معيدا بحفل تخرج الدفعة 15 بكلية التمريض بجامعة سوهاج

رئيس جامعة سوهاج يتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد

محافظ سوهاج يتابع جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد

توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد من ذوي الهمم بجامعة سوهاج

محافظ سوهاج يعتمد المرحلة الثالثة للقبول بالصف الأول الثانوي لعام 2025/ 2026

محافظ سوهاج يسلم 25 عقدا للأشخاص ذوي الإعاقة للعمل بالقطاع الخاص

جامعة سوهاج تعلن تخفيض رسوم برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية

الأكثر قراءة

اليابان تبلغ إسرائيل رفضها الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة

نعاهم على فيس بوك، القصة الكاملة لأب قتل أبناءه الثلاثة وتخلص من حياته بالدقهلية

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2025، الرابط الرسمي

الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات القيد بجامعة الأزهر للمستجدين

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

اكتمال النصاب القانوني لعمومية الأهلي

خبير اقتصادي: نصيب الفرد من الدين الخارجي ارتفع إلى 1446 دولارا في 10 سنوات

خدمات

المزيد

الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات القيد بجامعة الأزهر للمستجدين

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025

المزيد

انفوجراف

رحلة البنزين والسولار في 7 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في يوم الجمعة، دعاء بداية العام الدراسي الجديد

تفسير حلم قطع الأشجار في المنام وعلاقته بوفاة مريض فى العائلة قريبا

أمر إلهي واجب العمل به، عظمة واستحباب الصلاة على النبي يوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads