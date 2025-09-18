رئيس جامعة سوهاج يتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد

خلال ترأسه مجلس العمداء

أكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أنه في إطار سياسة التطوير التي تنتهجها الجامعة فقد تم إنهاء كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال أبنائنا الطلاب والطالبات بالعام الدراسي الجديد 2025 /2026، متمنيًا عام دراسي موفق ملئ بالنجاحات والإنجازات.

وأوضح النعماني، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، الذى ينطلق السبت القادم وفقًا للخريطة الزمنية التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، موضحا أنه تم إنهاء إجراءات الكشف الطبي وتقديم ملفات الطلاب الجدد، وتسكين الطلاب المغتربين بالمدن الجامعية وقبولهم طبقًا للشروط المعلن عنها، حيث تم اضافة ٢ مبنى لتسكين الطلاب احدهما بالجامعة الجديدة والاخر بالجامعة القديمة.

جامعة سوهاج تفتح أبوابها لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي

كان الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، قد عقد اجتماعا مع قيادات الجامعة ونوابها وعمداء الكليات للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسي الجديد، حيث استمع لشرح مفصل من كافة عمداء الكليات عن كافة الاستعدادات لتوفير بيئة تعليمية على أعلى مستوى من الكفاءة.

وأكد أن الجامعة ستشهد عام دراسي مميز بما تمتلكه من امكانيات وتجهيزات عالية الجودة حيث تم الانتهاء من تجهيز كافة المعامل وقاعات الدراسة والمكتبات، وتوصيل شبكة الإنترنت وشاشات العرض بكفاءة بكافة الكليات، إلى جانب صيانه كافة دورات المياه، والانتهاء من تركيب ١٠٠ جهاز تكييف، إلى جانب المراوح لأعمال التهوية، والانتهاء من جميع أعمال الصيانة لمرافق الجامعة.

وقال الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب: إن رئيس الجامعة وجه بضرورة العمل على توفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار والبحث العلمي، لتشجيع الطلاب على إبراز مواهبهم ومهاراتهم في شتى المجالات، هذا إلى جانب وضع خطة شاملة ومتكاملة للأنشطة الطلابية.

وأوضح بأنه العام الدراسي الجديد سيشهد طفرة كبيرة في الأنشطة الطلابية المتنوعة، ودورات تدريبية متعددة في مختلف المجالات بمراكز ووحدات التدريب بالجامعة، بهدف دعم قدرات وإمكانيات الشباب، وتأهيلهم لسوق العمل بصورة احترافية، وذلك للاستفادة من طاقاتهم وجعلهم قادرين على الانخراط فى المجتمع الجامعي، عن طريق مشاركتهم فى الأنشطة والمبادرات المجتمعية والتنموية، إلى جانب تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للمشروعات القومية ليشاهدوا حجم الإنجازات على أرض الواقع تنمي لديهم روح الولاء والانتماء للوطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.