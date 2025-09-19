نجوم الأهلي القدامى يدلون بأصواتهم في عمومية النادي (صور)

حرص عدد من نجوم النادي الأهلي السابقين على الإدلاء بصوتهم في عمومية القلعة الحمراء التي انطلقت صباح اليوم للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي.

وكان من أبرز هؤلاء الحضور، مختار مختار، شادي محمد، وليد سليمان، محسن صالح، عبد المنعم شطة وياسر ريان.

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بالنادي الأهلي الخاصة بالتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي برقم تجاوز الـ 5 آلاف عضو.

