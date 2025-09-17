من البيت إلى المدرسة، خطوات تساعد الأمهات على مواجهة ضغوط الدراسة

مع اقتراب العام الدراسي وعودة الأبناء إلى المدارس، تبدأ مرحلة جديدة من الضغط اليومي على الأمهات، إذ يجدن أنفسهن في سباق مع الوقت بين تحضير الوجبات، متابعة المذاكرة، الاهتمام بشئون المنزل، والتوفيق مع التزامات العمل أحيانًا.

وبين كل هذه المهام المتداخلة، تشعر الكثير من الأمهات أنهن مطالبات بالقيام بدور “المرأة الخارقة” التي تنجز كل شيء بدقة وإتقان، وهو ما يجعلهن عرضة للتوتر والشعور بالقهر والتعب المستمر.

أوضحت الدكتورة عبلة إبراهيم، أستاذ التربية ومستشارة العلاقات الأسرية، أن الصورة المثالية للأم التي لا تخطئ، وتظل مبتسمة مهما ازدادت الضغوط، ما هي إلا صورة غير واقعية تفرضها التوقعات المجتمعية ومقارنات وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن التجربة الواقعية تثبت أن الأم التي تدير وقتها بذكاء، وتتعامل مع نفسها برفق، وتمنح الأولوية لما هو مهم فعلًا، تستطيع أن تحافظ على توازنها النفسي وتخفف من حجم الضغوط.

نصائح للامهات لإدارة الوقت في الدراسة

وقدمت الدكتورة عبلة إبراهيم، في السطور التالية، مجموعة من النصائح الواقعية، التي يمكنها أن تساعد الأمهات في تحقيق التوازن بين المسئوليات والحياة الشخصية.

استعداد الامهات للمدارس

التخفف من وهم الكمال

أولى الخطوات التي ينصح بها خبراء الأسرة هي التحرر من فكرة الكمال، فالبيت قد لا يكون مرتبًا طوال الوقت، والوجبات قد تكون بسيطة أحيانًا، وقد يتأخر تنفيذ بعض الأعمال المنزلية، وهذا لا يعني فشل الأم أو تقصيرها، بل يعكس طبيعة الحياة الواقعية.

تقبّل الفوضى البسيطة يمنح مساحة أكبر للراحة ويخفف من الضغط النفسي

على الأم أن تدرك أن منح نفسها بعض الوقت ليس رفاهية، بل ضرورة، كأن تمنح نفسها عشر دقائق فقط مع فنجان قهوة، أو حمام دافئ سريع بعيدًا عن مقاطعة الأبناء، كفيل بأن يعيد لها طاقتها ويمنحها هدوءًا يساعدها على الاستمرار.

إدارة الوقت بذكاء

تنظيم الوقت يعد من أكبر التحديات مع عودة المدارس، خاصة في الصباح. من هنا تأتي أهمية التحضير المسبق.

تجهيز حقائب المدرسة وملابس الأبناء في الليلة السابقة يقلل من الفوضى الصباحية ويوفر وقتًا ثمينًا يمكن استغلاله لبدء اليوم بهدوء.

كذلك فإن تقسيم المهام الكبيرة إلى خطوات صغيرة موزعة على مدار اليوم يساعد الأم على الإنجاز دون الشعور بالإرهاق، مثلًا يمكن غسل الصحون بعد كل وجبة بدلًا من تراكمها، أو تشغيل الغسالة وقت خروج الأبناء. هذه العادات البسيطة تجعل اليوم أكثر سلاسة.

كتابة قائمة يومية تحتوي على ثلاث أولويات أساسية فقط

بهذه الطريقة تشعر الأم بالإنجاز حتى لو لم تستطع إكمال كل المهام، وتقلل من الضغط الناتج عن محاولة السيطرة على كل التفاصيل في وقت واحد.

تنظيم الامهات لليوم

الأبناء شركاء لا عبء

في كثير من البيوت تتحمل الأم وحدها مسئولية تنظيم كل تفاصيل حياة الأبناء، بينما يمكن أن يكونوا شركاء فاعلين في هذه العملية، حتى الأطفال الصغار يمكنهم المساعدة في مهام بسيطة مثل ترتيب أسرّتهم، أو تجهيز أدواتهم المدرسية، فهذه المشاركة لا تخفف العبء عن الأم فقط، بل تساعد الأبناء أيضًا على تنمية شعورهم بالمسؤولية والاستقلالية.

أما فيما يخص المذاكرة، فيُفضَّل تخصيص مكان محدد وثابت للدراسة، لأن وجود "منطقة للمذاكرة" يقلل من وقت الجدل والبحث يوميًا، ومن الطرق الفعالة اعتماد أسلوب تقسيم الوقت إلى فترات قصيرة (25 دقيقة دراسة، تليها 5 دقائق راحة).

هذا النظام يرفع من تركيز الأبناء ويخفف من توتر الأم التي غالبًا ما تعاني من الجلسات الطويلة غير المثمرة.

شراكة الأسرة كلها

لا ينبغي أن تتحمل الأم كل الأعباء وحدها، فمشاركة الزوج في جزء من المسئوليات، سواء في المذاكرة أو في توصيل الأبناء، تصنع فارقًا كبيرًا. حتى ولو كانت مساهماته بسيطة، فهي تمنح الأم شعورًا بالدعم، وتقلل من إحساسها بأنها وحيدة في مواجهة الأعباء اليومية.

أما عن الوجبات اليومية، فلا يشترط أن تكون معقدة أو تستغرق وقتًا طويلًا في التحضير، فتحضير وجبة متوازنة تحتوي على بروتين ونشويات وخضار تكفي لتغذية الأبناء، وتمنح الأم وقتًا وجهدًا إضافيين يمكن استثمارهما في الراحة أو في متابعة دروس الأطفال.

المرونة هي الحل

من المهم أن تتحلى الأم بالمرونة في تعاملها مع الروتين اليومي، فهناك أيام تسير بسهولة، وأيام أخرى تكون مزدحمة وصعبة، ففي الأيام الثقيلة ليس عيبًا أن تقلل الأم من سقف توقعاتها وتكتفي بالضروري فقط، هذه المرونة تجعلها أكثر قدرة على الاستمرار وتبعد عنها الشعور بالفشل.

كما يُنصح الأمهات بعدم مقارنة أنفسهن بغيرهن، سواء بصديقات أو بما يظهر على وسائل التواصل الاجتماعي، لأن كل أسرة ظروفها وإمكاناتها الخاصة، والمقارنة لا تنتج إلا مزيدًا من الضغط النفسي والإحباط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.