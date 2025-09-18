هل المدارس جاهزة لتطبيق نظام البكالوريا؟ خبير يجيب

قال الخبير التعليمي إبراهيم الشيوي، إن وزارة التربية والتعليم اتخذت بالفعل خطوات مهمة لتجهيز المدارس الحكومية لتطبيق نظام البكالوريا الجديد، سواء من حيث البنية التحتية أو إعداد المعلمين.

وأوضح، أن الوزارة بدأت في توفير التابلت والشاشات التفاعلية (السبورة الذكية) داخل معظم المدارس الثانوية، مؤكدًا أن هذه الأدوات أثبتت نجاحها كبديل للامتحانات الورقية، وساهمت في توفير مبالغ طائلة على الدولة.

تأهيل الكوادر التعليمية

وأضاف أن الوزارة تعمل على تدريب وتأهيل الكوادر التعليمية بما يتماشى مع متطلبات النظام الجديد، حيث جرى منح الوقت الكافي هذا العام لإعداد مستشاري المواد والمعلمين بشكل أفضل، بما يضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب.

مخاوف أولياء الأمور

ورغم هذه الخطوات، لفت الشيوي، خلال تصريحات ببرنامج “صدى صوت” الذي يقدمه إيهاب حليم بقناة “الشمس” إلى وجود مخاوف لدى أولياء الأمور الذين عايشوا تجربة تطبيق النظام الجديد على طلاب الصف الثاني الإعدادي، حيث تكررت شكاوى صعوبة وصول المعلومة للطلاب، مع إقرار بعض المعلمين بأنهم لم يحصلوا على تدريب كافٍ على المناهج الجديدة.

التأكيد على أهمية التدريب

واختتم الخبير التعليمي بأن نجاح تجربة البكالوريا الجديدة يعتمد في المقام الأول على إعداد المعلمين بشكل جيد، بما يحقق الهدف الأسمى من الإصلاح وهو ضمان تكافؤ الفرص وتحقيق تعليم عصري متطور لجميع الطلاب.

