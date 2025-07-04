أضرار النوم الكثير، أمراض القلب والاكتئاب وضعف المناعة

أضرار النوم الكثير، النوم من الضروريات التى يقوم بها الجسم يوميا للراحة للعمل فى اليوم التالى بأعلى كفاءة وله مواعيد ثابتة حيث النوم ليلا والاستيقاظ فى الصباح.

وأضرار النوم الكثير، عد عنيدة فعلى الرغم من أن النوم مهم للصحة إلا أنه يجب أن يكون بساعات محددة وليس أكثر من ذلك حفاظا على الصحة.

وتقول الدكتورة شيماء أبو بكر أخصائية العلاج الطبيعي، إن النوم هو عملية حيوية ضرورية للحفاظ على صحة الجسم والعقل، حيث يساعد على استعادة النشاط، وتقوية الجهاز المناعي، وتعزيز وظائف الدماغ، لكن مثلما قلة النوم تؤثر سلبا على الإنسان، فإن النوم المفرط أيضا له أضرار خطيرة قد لا يدركها كثيرون.

وأضافت شيماء، أن النوم لفترات تزيد عن 9 ساعات يوميا بانتظام، خاصة دون سبب طبي واضح، حيث يمكن أن يكون مؤشر لمشكلة صحية أو سبب في ظهور عدد من المشكلات الجسدية والنفسية، ويعرف النوم الكثير بأنه النوم لأكثر من 9 إلى 10 ساعات في اليوم بانتظام، مع الشعور بالتعب أو الخمول بعد الاستيقاظ، أو الحاجة المستمرة للنوم خلال النهار، وقد يحدث لأسباب مرضية مثل الاكتئاب أو اضطرابات النوم، أو نتيجة عادات غير صحية في نمط الحياة.

أضرار النوم الكثير

أضرار النوم الكثير

وتابعت، أن من أضرار النوم الكثير:-

تشير الدراسات إلى أن النوم المفرط يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل الذبحة الصدرية، وضعف عضلة القلب، والسكتات القلبية، فالأشخاص الذين ينامون أكثر من 9 ساعات يوميا معرضون بنسبة أكبر للإصابة بمشكلات في القلب مقارنة بمن ينامون من 7 إلى 8 ساعات.

يرتبط النوم الطويل بقلة النشاط البدني، مما يؤدي إلى زيادة الوزن وتراكم الدهون، خاصة في منطقة البطن، كما أنه يسبب اضطراب في عملية التمثيل الغذائي، ويقلل من حرق السعرات الحرارية، مما يسهم في السمنة.

على عكس ما يعتقد البعض، فإن النوم الكثير لا يساعد على التخلص من الاكتئاب، بل قد يزيده سوء، فالمبالغة في النوم تؤدي إلى الشعور بالخمول، فقدان الحافز، والعزلة الاجتماعية، وهي عوامل تغذي الاكتئاب واضطرابات القلق.

النوم لفترات طويلة قد يؤثر بالسلب على صحة الدماغ، حيث أظهرت دراسات أن النوم الزائد يرتبط بتدهور في الوظائف المعرفية، مثل التركيز والانتباه والذاكرة قصيرة المدى، وقد يرفع خطر الإصابة بالخرف مع التقدم في السن.

الكثير من الأشخاص الذين ينامون لفترات طويلة يعانون من الصداع، خاصة في الصباح، ويرجع ذلك إلى تأثير النوم الزائد على الناقلات العصبية في الدماغ، مثل السيروتونين، إضافة إلى اضطراب الساعة البيولوجية.

أظهرت أبحاث أن النوم الزائد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، ويرجع السبب إلى تأثيره على تنظيم الجلوكوز في الجسم وتقليل حساسية الخلايا للأنسولين.

النوم الكثير، يسبب شعور دائم بالخمول والتعب، وذلك لأن الجسم يدخل في دورة نوم غير متوازنة، مما يؤدي إلى اضطراب هرمونات الطاقة والنشاط.

النوم الزائد يسبب خلل في عمل الجهاز المناعي، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى ونزلات البرد وغيرها من الأمراض.

النوم لفترات طويلة، خاصة في وضعيات غير صحية، يؤدي إلى تيبس العضلات والمفاصل، ويزيد من آلام أسفل الظهر والرقبة، كما أن قلة الحركة الناتجة عن النوم الزائد تضعف العضلات وتؤثر على العمود الفقري.

النوم المفرط يخل بتوازن الساعة الداخلية للجسم، مما يؤدي إلى اضطرابات في مواعيد النوم والاستيقاظ، ويجعل من الصعب الحفاظ على روتين يومي منتظم، خاصة لمن يعملون أو يدرسون.

أسباب النوم المفرط

وأوضحت الدكتورة شيماء أبو بكر، أنه من المهم معرفة السبب وراء النوم الكثير، فقد يكون عرضا لحالة صحية مثل:

الاكتئاب والقلق.

انقطاع النفس أثناء النوم.

اضطرابات الغدة الدرقية (مثل القصور).

تناول أدوية مهدئة أو مضادة للاكتئاب.

قلة جودة النوم (كثرة الاستيقاظ ليلا).

العادات الخاطئة مثل السهر الطويل والنوم نهارا.

نصائح لتجنب النوم المفرط

وأضافت الدكتورة شيماء، أن هناك بعض النصائح التى تساعد فى تفادى النوم المفرط، منها:-

تنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ يوميا حتى في العطلات.

ممارسة الرياضة بانتظام، خاصة في الصباح.

الابتعاد عن الكافيين والمنبهات قبل النوم.

تقليل استخدام الهاتف قبل النوم والابتعاد عن الشاشات.

الاهتمام بجودة النوم أكثر من كميته.

استشارة الطبيب في حال استمرار الحاجة إلى النوم المفرط.

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