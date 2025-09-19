عمرو محمود ياسين: تكريم مهرجان بورسعيد لاسم والدي يؤكد قصة عشق للمدينة الباسلة (فيديو)

قال السيناريست عمرو محمود ياسين إن اختيار مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي في دورته الأولى إهداء المهرجان إلى روح النجم محمود ياسين يؤكد بالدليل القاطع على العشق المتبادل بين الفنان الراحل الكبير والمحافظة الباسلة، التي كان يعشقها ويحب أهلها.

السيناريست عمرو محمود ياسين خلال المهرجان، فيتو

عمرو محمود ياسين يشكر بورسعيد واهلها

وتابع خلال لقائه مع موقع فيتو محافظة بورسعيد وأهلها في أي مناسبة أو فاعلية يتذكرون ابن بورسعيد البار النجم الراحل محمود ياسين ويكرمونه، وأيضا ظلت بورسعيد في قلب والدي وكان يتغنى بحبها وانتماؤه لها على مر سنوات حياته، وأنا أتوجه لكل أهالي بورسعيد والقائمين على المهرجان باسمي واسم كل محبي النجم محمود ياسين بالشكر والتقدير لهم.

عمرو محمود ياسين يشيد بمقومات بورسعيد الفنيه والثقافيه

كما أعرب عمرو محمود ياسين عن سعادته بإطلاق مهرجان مهم في مدينة بورسعيد ذات المقومات الثقافية والفنية الكبيرة، مؤكدا بأن بورسعيد صدرت مواهب وكوادر ثقافية وفنية كبيرة لمصر على مر التاريخ.

عمرو محمود ياسين خلال المهرجان، فيتو

وتابع قائلا "إن شاء الله مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي في السنوات القادمة سيكون في تطور مستمر وسيصل لمكانة أقوى".

مهرجان بورسعيد الدولي السينمائي الأول

وكانت قد أُقيمت اليوم أولى فعاليات مهرجان بورسعيد السينمائي، بندوة لتكريم اسم الفنان الراحل محمود ياسين، ضمن الدورة الأولى للمهرجان التي تُقام تحت شعار "سينما تُضيء" والممتدة حتى 22 سبتمبر الجاري، برئاسة الناقد أحمد عسر وبرئاسة شرفية للمنتج هشام سليمان، وأدارت الندوة الكاتبة الصحفية هبة محمد علي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.