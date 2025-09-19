15 صورة ترصد افتتاح مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي الأول

أقيم حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي، مساء الخميس على خشبة المسرح الكبير بالمركز الثقافي بمحافظة بورسعيد، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، وبإشراف وحضور اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد.

الفنان عمرو محمود ياسين خلال المهرجان، فيتو

وترصد فيتو خلال 15 صورة أهم اللقطات والأحداث التي شهدها افتتاح المهرجان في دورته الأولى ببورسعيد.

مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي الأول، فيتو

مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي بحضور نخبة من النجوم

شهد حفل الافتتاح أجواء احتفالية متميزة، وبداية جديدة لدعم السينما في مصر وتعزز الانفتاح على السينما الإقليمية والعالمية، حيث قدم حفل الافتتاح الإعلامية جاسمين طه زكي، وأخرجه أحمد يسري، فيما تولى مهندس الديكور إسلام جمال تصميم وتنفيذ ديكور الحفل، وذلك بحضور رئيس المهرجان الناقد السينمائي أحمد عسر، والرئيس الشرفي للمهـرجان المنتج هشام سليمان، والمخرج خالد جلال مستشار وزير الثقافة للإنتاج الثقافي، والفنانة التونسية درة، وعبد السلام الألفي رئيس جمعية بورسعيد للفنون المسرحية والثقافية (المقيم الإقليمي للمهرجان)، ومعالي السفير محمد بن يوسف سفير دولة تونس بالقاهرة والفنان محمد لطفي والفنان عمرو عبد الجليل والفنان أيمن الشيوي، والمخرج هاني لاشين والمنتج شريف مندور، والفنان عبد الرحيم حسن والناقد الفني دكتور وليد سيف، والكاتب والسيناريست عمرو محمود ياسين والفنان محمد علي رزق، والمطرب أمير صلاح الدين والفنان أحمد الرافعي والفنانة منى هلا.

مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي الأول، فيتو

محافظ بورسعيد يرحب بالحضور في افتتاح المهرجان

قال اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، في كلمته خلال افتتاح مهرجان بورسعيد السينمائي في دورته الأولى: " السيدات والسادة والحضور الكريم، يسعدني أن أرحب بحضراتكم جميعًا على أرض بورسعيد الباسلة،نحن نلتقي اليوم في حدث استثنائي وفريد من نوعه حيث ندشن معًا المهرجان السينمائي الدولي الأول ببورسعيد برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر رئيس المهرجان والذي يحمل اسم فنان مصر الكبير محمود ياسين رمز الفن الراقي والإبداع الخالد وصاحب البصمة العميقة في وجدان المصريين والعرب.

تكريم الفنانه دره خلال مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي الاول، فيتو

محافظ بورسعيد يؤكد أهمية الثقافة والفن

وأضاف الحبشي، أن انطلاق هذا المهرجان من بورسعيد يعكس إيماننا بأن الثقافة والفن هما جناحا التنمية إلى جانب الصناعة والتجارة والسياحة، ويؤكدان دور هذه المدينة ليس فقط كحصن منيع للوطن بل أيضًا كمنارة للإبداع والإشعاع الثقافي والفني،، متمنيًا أن يكون المهرجان بداية قوية لتقليد سنوي يضع بورسعيد على خريطة المهرجانات السينمائية الدولية.

فقرات غنائية مختلفة بمهرجان بورسعيد السينمائي الدولي الأول، فيتو

مهرجان بورسعيد يسعى لتنشيط الحركة الثقافية والفنية

وتابع المحافظ مؤكدًا بأن هذا المهرجان لا يقتصر على كونه حدثًا فنيًا فحسب، بل هو خطوة مهمة نحو تنشيط الحركة الثقافية والفنية في بورسعيد، كما يأتي المهرجان ليؤكد حرص الدولة على رعاية الإبداع وتشجيع صناعة السينما لما تمثله من قيمة حضارية ورسالة إنسانية سامية،

محافظ بورسعيد خلال مهرجان المحافظة السينمائي الاول، فيتو

محافظ بورسعيد يعلن تقديره لمسيرة الفنان محمود ياسين

وتابع محافظ بورسعيد مؤكدًا إعرابه عن تقديره للفنان القدير الراحل محمود ياسين الذي ترك إرثًا فنيًا خالدًا بأعماله الراقية التي جسدت قيم الوطنية والإنسانية، فاستحق أن يُخلّد اسمه في ذاكرة الفن المصري والعربي ليكون عنوانًا لأول مهرجان سينمائي دولي يُقام على أرض الباسلة بورسعيد.

محافظ بورسعيد اللواء محب حبشي، فيتو

وأضاف الحبشي قائلًا: " أعلن بكل فخر واعتزاز انطلاق فعاليات المهرجان السينمائي الدولي الأول ببورسعيد، راجيًا أن يحقق أهدافه في تعزيز الحوار الثقافي ودعم صناعة السينما وتخليد ذكرى الفنان العظيم محمود ياسين".

الفنانة درة خلال مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي الأول، فيتو

محافظ بورسعيد اللواء محب حبشي خلال المهرجان، فيتو

الفنان عمرو محمود ياسين خلال المهرجان، فيتو

