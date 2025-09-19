الجمعة 19 سبتمبر 2025
درة تخطف الأنظار بمهرجان بورسعيد السينمائي الدولي (صور)

النجمة درة بمهرجان
تألقت النجمة درة وخطفت الأنظار على الريد كاربت "السجادة الحمراء" بمهرجان بورسعيد السينمائي الدولي في دورته الأولى بحضور نخبة من الفنانين والفنانات.

وأعربت درة عن سعادتها وفخرها بمشاركتها في مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي، مؤكدة أن بورسعيد محافظة عريقة، وأنها سعيدة بوجودها على أرض المحافظة الباسلة.

 

وأضافت "وجود مهرجان سينمائي دولي يشارك في ذلك العدد الكبير من الأفلام الطويلة والقصيرة على حد السواء، يسهم في إثراء الحركة الثقافية وصناعة السينما، ويساعد في تبادل الثقافات بين الدول المختلفة، وبين المبدعين في مجال الفن".

جدير بالذكر أن المهرجان يعرض من خلال المسابقات وبانوراما الفيلم ما يقرب من 79 فيلمًا من 35 دولة وهم: إيطاليا، وبولندا، الصين، فرنسا، كازاخستان، أوزباكستان، فرنسا، تونس، المغرب، مصر، فلسطين، السعودية، السودان، البحرين، الهند، أمريكا، روسيا، اسبانيا، البوسنة والهرسك، تركيا، بلجيكا، السنغال، الكاميرون، المكسيك، بولندا، ألمانيا، كوريا، مونتينيجرو، لبنان، الفليبين، رومانيا، أرمينيا، إسبانيا، الاتحاد الروسي، وإنجلترا.

