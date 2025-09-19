درة تهدي تكريمها بمهرجان بورسعيد السينمائي الدولي إلى الشعب الفلسطيني (صور)

كرم مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي في دورته الأولى الفنانة التونسية درة، والتي أهدت تكريمها إلى الشعب الفلسطيني، وذلك بمناسبة اختيار دولة تونس ضيف شرف المهرجان لهذا العام بحضور السفير محمد بن يوسف سفير دولة تونس بالقاهرة.

النجمة درة خلال تكريمها بمهرجان بورسعيد السينمائي الدولي، فيتو

وقالت درة خلال كلمتها على هامش مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي في دورته الأولى: سعيدة وبتشرف بتكريمي في مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي اللي بيحمل اسم محمود ياسين واللي اتربيت على أعماله السينمائية هو وكثير من العظماء في مصر وسوريا والوطن العربي، وكمان في مدينة بورسعيد اللي بيها طابع خاص ومميز.

وأضافت: أهدي هذا التكريم، كما أهدي كل التكريمات التي حصلت عليها طوال مشواري، إلى الشعب الفلسطيني المكافح، الذي يواجه أقسى الظروف بثبات وإرادة، وبتمنى الحرية والكرامة والسلام ليهم".

وقال سفير تونس في كلمته خلال مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي إن هذا التكريم على أرض مصر رائدة السينما في الوطن العربي، يعزز ويبرز قوة العلاقة والثقافة المشتركة بين دولة تونس وجمهورية مصر العربية.

مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي

وأقيم حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي، بالمركز الثقافي ببورسعيد وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، وبإشراف وحضور اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، وشهد حفل الافتتاح أجواء احتفالية متميزة، بحضور نخبة من نجوم الفن وصناعة السينما في الوطن العربي منهم النجوم “محمد لطفي، عمرو عبد الجليل، صبري فواز، درة”.

وتضم مسابقات مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي مسابقة الأفلام الطويلة بمشاركة 9 أفلام، ومسابقة الأفلام القصيرة والتسجيلية بمشاركة 44 فيلمًا، ومسابقة أفلام الطلبة بمشاركة 23 فيلمًا، فضلًا عن مشاركة فيلمين في قسم البانوراما التونسية، بالإضافة إلى عروض الندوات، وثلاث ورش تفاعلية تُقام على هامش فعاليات المهرجان.

