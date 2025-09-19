ندوة لتكريم اسم محمود ياسين في الدورة الأولى لمهرجان بورسعيد السينمائي (صور)

أُقيمت اليوم أولى فعاليات مهرجان بورسعيد السينمائي، بندوة لتكريم اسم الفنان الراحل محمود ياسين، ضمن الدورة الأولى للمهرجان التي تُقام تحت شعار "سينما تُضيء" والممتدة حتى 22 سبتمبر الجاري، برئاسة الناقد أحمد عسر وبرئاسة شرفية للمنتج هشام سليمان، وأدارت الندوة الكاتبة الصحفية هبة محمد علي.

السيناريست عمرو محمود ياسين خلال الندوة، فيتو

تكريم النجم محمود ياسين في مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي الأول

استهلت هبة محمد علي حديثها بالتأكيد على أن الدورة الأولى للمهرجان لا يمكن أن تمر دون الاحتفاء بنجم بورسعيد الراحل محمود ياسين، الذي يعدّ بطلًا استثنائيًا في تاريخ السينما المصرية خلال عصرها الذهبي.

ندوة تكريم النجم محمود ياسين، فيتو

عمرو محمود ياسين يتحدث عن مشوار والده العظيم

من جانبه، أعرب عمرو محمود ياسين عن سعادته بإطلاق مهرجان مهم في مدينة بورسعيد ذات المقومات الثقافية والفنية الكبيرة، متحدثًا عن مشوار والده الذي قدّم ما يقرب من عشرة أفلام سنويًا، تاركًا إرثًا فنيًا حقيقيًا، متمنيًا أن يحذو نجوم اليوم حذوه في الإنتاج الغزير والالتزام بالفن.

ندوة تكريم النجم محمود ياسين، فيتو

وتطرّق عمرو إلى المنافسة بين نجوم جيل والده، واصفًا إياها بالمنافسة المحمودة والإيجابية، كما أشار إلى مسرحية "بداية ونهاية" التي شارك فيها والده وعدد من كبار النجوم وكانت إيراداتها تُوجَّه لتسديد ديون مصر، معتبرًا هذه الروح نموذجًا يصعب تحقيقه اليوم.

ندوة تكريم النجم محمود ياسين خلال المهرجان، فيتو

وفي مداخلته، وصف الباحث محمد شوقي الفنان الراحل محمود ياسين بـ"الابن البار لبورسعيد الباسلة"، مشيدًا بموهبته الكبيرة وحبّه المتبادل مع أبناء المدينة، ومؤكدًا أنه قدّم أعمالًا متنوعة كمًّا وكيفًا وتعاون مع مخرجين من أجيال مختلفة، وساهم في نجومية عدد من الفنانين مثل محمود عبد العزيز ونادية الجندي وإلهام شاهين وسماح أنور.

ندوة تكريم النجم محمود ياسين خلال المهرجان، فيتو

واستعرض شوقي علاقة محمود ياسين بالمسرح، موضحًا أنه كان يعشقه لدرجة رفضه المشاركة في أعمال سينمائية من أجله، مشيرًا إلى مقولة الفنانة سميحة أيوب: "من لم يشاهد محمود ياسين على المسرح لم يعرفه جيدًا."

الفنان محمد لطفي خلال حضور الندوة، فيتو

