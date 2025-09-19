الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المرور: تحرير 924 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 36 سيارة ودراجة نارية

حملات مرورية لضبط
حملات مرورية لضبط السيارات المتهالكة

حرر رجال الإدارة العامة للمرور، 924 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

فوائد استخدام الملصق الإلكتروني

يُذكر أن الملصق الإلكتروني يُسهم في تنفيذ نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية تراخيصها. كما يساهم في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة في جميع أنحاء الجمهورية، مما يعزز مبدأ سيادة القانون.

ويعمل الملصق على التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى السيارات التابعة للمناطق الحرة. كما يساعد في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها من خلال إدراجها بشكل إلكتروني، مما يساهم في سرعة ضبطها.

حملات مرورية لضبط السيارات المتهالكة

من جهة أخرى، يُتيح الملصق الإلكتروني تحديد أماكن الكثافات المرورية وإبلاغ غرف عمليات إدارات المرور بها، ما يسمح بتوجيه مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة عبر ربط الملصق مع مركز معلومات المرور إلكترونيًا.

وفي سياق آخر، قامت الأجهزة المعنية برفع 36 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، كما تم تحرير 1100 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارة العامة للمرور الادارة العامة للمرو تركيب الملصق الالكتروني تسجيل المخالفات

مواد متعلقة

سيولة مرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة خلال إجازة اليوم

الداخلية تكشف حقيقة قيام أحد رجال الشرطة بالاعتداء على المواطنين بكفر الشيخ

الداخلية تكشف ملابسات فيديو قيادة طفل سيارة ملاكي وجلوس صديقيه أعلى السيارة بالقليوبية

القبض على عامل خردة متهم بسرقة كابل كهربائي من أحد الأعمدة بالشرقية (فيديو)

ضبط 5 سيدات لممارستهم الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

باعتها بـ 180 ألف جنيه وتم صهرها، ضبط أخصائية ترميم بتهمة سرقة أسورة ذهبية من المتحف المصري

ضبط المتهمين في فيديو سباق الموتوسيكلات المتهور بشوارع الفيوم

ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب في المعادي

الأكثر قراءة

تعرف على حركة مؤشر الذهب عالميا صباح اليوم الجمعة

عمومية الأهلي، كبار السن يشاركون في رسم مستقبل النادي (صور)

4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

طالت البيضاء والبلدي، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025

تفسير رؤية الخبز البلدي في المنام وعلاقته بتحقيق ثروة واستقرار مالي

إقبال كثيف على النادي الأهلي للمشاركة في الجمعية العمومية

نعاهم على فيس بوك، القصة الكاملة لأب قتل أبنائه الثلاثة وتخلص من حياته بالدقهلية

الخطيب يطير إلى السعودية لأداء العمرة بعد إتمام عمومية الأهلي بنجاح

خدمات

المزيد

لطلاب المرحلة الثالثة، رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر الفراخ اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم التهرب من سداد الضرائب بزعم أن تقديراتها غير عادلة

تفسير رؤية الخبز البلدي في المنام وعلاقته بتحقيق ثروة واستقرار مالي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads