سيولة مرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة خلال إجازة اليوم

شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة صباح اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية التامة، وذلك تزامنًا مع إجازة نهاية الأسبوع وانخفاض الكثافات المعتادة في أيام العمل.

وسادت حركة انسيابية على أغلب الطرق الرئيسية، من بينها كوبري أكتوبر، محور 26 يوليو، الطريق الدائري، وكورنيش النيل، دون أي تكدسات تُذكر.

كما انتظمت حركة المرور بمحيط الميادين الكبرى مثل التحرير، رمسيس، الجيزة، والدقي، وسط تواجد أمني من الخدمات المرورية لمتابعة الحالة والتعامل الفوري مع أي طارئ.

وأكدت الإدارة العامة للمرور أن جميع الطرق السريعة والصحراوية تشهد سيولة كاملة، مع وجود دوريات مرورية لتأمين حركة المركبات والحفاظ على انضباط الطريق.

