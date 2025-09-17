الأربعاء 17 سبتمبر 2025
حوادث

بعد قليل، أولى جلسات محاكمة ميدو بتهمة التشهير بالحكم محمود البنا

ميدو، فيتو
ميدو، فيتو

تنظر المحكمة الاقتصادية، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة اللاعب السابق أحمد حسام ميدو في اتهامه بالتشهير بالحكم محمود البنا.

وفي وقت سابق، أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل ميدو بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، وتم إحالة البلاغ إلى المحكمة الاقتصادية، بعد ما اتهمه البنا، بنشر محتوى مسيء والتشهير به على وسائل التواصل الاجتماعي.

