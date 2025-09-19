الجمعة 19 سبتمبر 2025
رياضة

فرانكفورت يضرب جالطة سراي بمهرجان أهداف في دوري أبطال أوروبا

فرانكفورت وجالطة
فرانكفورت وجالطة سراي، فيتو

حقق فريق فرانكفورت فوزًا كبيرًا على نظيره جلطة سراي بنتيجة 5ـ1 في المباراة التي جرت مساء  الخميس، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل خماسية فراكفورت كل من: دافيسون سانشيز لاعب جالطة سراي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 37، كان أوزون في الدقيقة 45+2، ويلفريد سينجو لاعب جالطة سراي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 45+4، وجوناثان بوركاردت في الدقيقة 66 وأنسجار كناوف في الدقيقة 75.

وجاء هدف جالطة سراي الوحيد عن طريق يونس أكجون 8.

تشكيل فرانكفورت ضد جالطة سراي 

تشكيل جالطة سراي ضد فرانكفورت

أرقام ليفربول التاريخية بعد الفوز على أتلتيكو مدريد

حقق ليفربول الإنجليزي فوزًا هامًّا على أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-2) بعدما خطف الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بالجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

ووفق شبكة "أوبتا" للإحصائيات فإن 29% من الأهداف المسجلة من فرق البريميرليج بمختلف البطولات بعد الدقيقة 90 جاءت عن طريق ليفربول بواقع 4 من أصل 14 هدفًا.

وأضافت: "لأول مرة على الإطلاق، تحقق 3 فرق إنجليزية الفوز على 3 فرق إسبانية بجولة واحدة في دور المجموعات" حيث تفوق آرسنال على أتلتيك بيلباو وتوتنهام هوتسبير على فياريال.

ومنذ ظهور فان دايك مع ليفربول في يناير 2018، لا يوجد مدافع آخر في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، سجل أهدافا بالرأس أكثر منه، بواقع 25 هدفا للهولندي.

فرانكفورت جلطة سراي دوري ابطال اوروبا فرانكفورت ضد جلطة سراي ليفربول

