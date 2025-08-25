طريقة عمل كفتة الجمبري، بأكثر من وصفة مميزة

كفتة الجمبري من الأطباق البحرية الشهية والشهيرة، التي تحظى بمكانة خاصة على موائد المصريين وعشاق المأكولات البحرية في مختلف البلدان، خاصة سكان المدن الساحلية.

فهي أكلة تجمع بين الطعم اللذيذ للجمبري والفوائد الغذائية الغنية التي يحتويها، إضافة إلى إمكانية تحضيرها بطرق متعددة تناسب الأذواق المختلفة.



كفتة الجمبري واحدة من الوصفات التي تعكس التنوع في المطبخ المصري والعربي، حيث يمكن إعدادها بأكثر من طريقة، ما يجعلها طبقًا رئيسيًا يصلح للعزائم والمناسبات.



وبفضل فوائدها الصحية ومذاقها المميز، أصبحت من الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، خاصة أنها تجمع بين سهولة التحضير والقيمة الغذائية العالية.





المكونات الأساسية لكفتة الجمبري

كفتة الجمبري

لتحضير كفتة الجمبري بالطريقة التقليدية المصرية، نحتاج إلى المكونات التالية:

كيلو جمبري متوسط الحجم مقشر ومغسول جيدًا.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعمًا.

فصان من الثوم.

حزمة صغيرة من الكزبرة الخضراء أو البقدونس الطازج.

ثمرة فلفل أخضر حامي (حسب الرغبة).

ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ملح وفلفل أسود حسب المذاق.

بيضة واحدة (اختيارية لتماسك المكونات).

ملعقتان كبيرتان من البقسماط الناعم.

زيت نباتي للقلي.

خطوات تحضير كفتة الجمبري

تنظيف الجمبري: في البداية يتم غسل الجمبري جيدًا بالماء والخل لإزالة أي روائح، ثم يُصفى جيدًا من الماء.

فرم المكونات: يوضع الجمبري في الكبة الكهربائية ويُفرم حتى يصبح عجينة ناعمة. ثم يضاف إليه البصل والثوم والكزبرة الخضراء والفلفل الحامي ويتم فرمهم معًا حتى تمتزج المكونات جيدًا.

التتبيل: يضاف الكمون والكزبرة الجافة والملح والفلفل الأسود إلى الخليط، مع إمكانية إضافة البيضة والبقسماط الناعم لضمان تماسك الكفتة.

تشكيل الكفتة: بعد الانتهاء من الخلط، يتم بل اليدين بقليل من الزيت وتشكيل الخليط على هيئة أصابع أو أقراص حسب الرغبة.

القلي أو الشوي:

يمكن قلي الكفتة في زيت غزير ساخن حتى تكتسب لونًا ذهبيًا شهيًّا.

كما يمكن شويها في الفرن على حرارة متوسطة، بعد دهنها بقليل من الزيت، لتصبح صحية أكثر وأقل في الدهون.

التقديم: تقدم كفتة الجمبري ساخنة بجانب الأرز الأبيض أو الأرز بالخلطة، أو حتى مع الخبز والطحينة والسلطات المختلفة مثل السلطة الخضراء وسلطة الطحينة.

كفتة الجمبري بالصلصة

طرق متنوعة لتقديم كفتة الجمبري

بالصلصة الحمراء: يمكن وضع كفتة الجمبري بعد قليها في صلصة طماطم مطهوة بالثوم والكمون والكزبرة الجافة لتأخذ طعمًا مختلفًا يشبه طواجن البحر.

كفتة محشوة: يمكن حشو الكفتة بقطع صغيرة من الجبن أو الفلفل الملون لإضفاء مذاق متجدد.

كفتة مشوية على الفحم: وهي من أكثر الطرق الصحية التي تضيف نكهة مميزة.

فوائد صحية لكفتة الجمبري

كفتة الجمبري ليست مجرد طبق شهي، بل هي خيار صحي للنساء والأطفال وكبار السن. فهي غنية بالبروتين قليل الدسم، وتساعد على تحسين التمثيل الغذائي، كما أن احتواءها على الأوميجا 3 يجعلها مفيدة للوقاية من أمراض القلب. وبالنسبة لمرضى الأنيميا، فهي مصدر جيد للحديد والزنك.

القيمة الغذائية للجمبري

الجمبري من أكثر أنواع المأكولات البحرية فائدة، حيث يتميز باحتوائه على نسبة عالية من البروتينات الخفيفة سهلة الهضم، إضافة إلى الفيتامينات والمعادن مثل الزنك، الفوسفور، السيلينيوم، وفيتامين "ب12".

كما أنه من المصادر المهمة للأوميجا 3 التي تعزز صحة القلب والشرايين وتدعم صحة الدماغ. وعند تحضيره في صورة كفتة، فإنه يصبح وجبة متكاملة تصلح للكبار والصغار، وتعتبر بديلًا رائعًا للحوم الحمراء والدجاج.



