موظفون فيدراليون يطالبون بمواجهة ترامب ويهددون بإغلاق الحكومة الأمريكية

أطلق مئات الموظفين الفيدراليين العاملين في أكثر من 60 وكالة حكومية أمريكية تحذيرا إلى الكونجرس، للمطالبة بوقف ما وصفوه بتجاوزات البيت الأبيض بقيادة الرئيس دونالد ترامب.

مطالبات الموظفين الفيدراليين من الكونجرس

وحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، فإن مطالبات الموظفين الفيدراليين جاءت في رسالة مفتوحة تم توزيعها الخميس، تمثل أوسع شكل من الاحتجاج ينبع من داخل الجهاز الإداري للدولة، مما يعكس مستوى غير مسبوق من الاستياء والغضب من السياسات التي تستهدف تقليص التمويل للبحوث العلمية والبرامج الاجتماعية وحجم القوى العاملة.

ووفق الموقع، أكد مقدمو الرسالة في خطابهم على ضرورة كبح جماح البيت الأبيض حتى لو تطلب الأمر الدفع نحو إغلاق الحكومة.

رغم أن الإغلاق الحكومي سيحرم كثيرين منهم من رواتبهم، وأن الموقعين بأسمائهم الحقيقية (138 موظفا) يعرضون وظائفهم للخطر بشكل مباشر، إلا أن القائمين على المبادرة أكدوا أن المخاطرة أصبحت ضرورة لحماية المصلحة العامة. وأشاروا إلى أن إدارة ترامب قامت بفصل أو تعليق عمل موظفين سابقين انتقدوا سياستها.

تمرير ميزانية الحكومة الأمريكية في 30 سبتمبر الجاري

وتتركز مطالب الحملة على ثلاثة محاور رئيسية، حيث يطالبون المشرعين بتنفيذها قبل الموعد النهائي لتمرير ميزانية الحكومة في 30 سبتمبر الجاري:

1. استعادة التمويل المقطوع للبرامج البحثية والتي قالوا إن تقليصها يعرض الصحة والسلامة العامة للخطر.

2. وقف احتجاز الأموال الذي يمارسه البيت الأبيض، حيث يمتنع عن صرف الاعتمادات المالية التي وافق عليها الكونغرس بالفعل، وهو إجراء وصفوه بغير القانوني.

3. إعادة الموظفين المفصولين بدون مبرر قانوني، واستعادة الحقوق الكاملة للمنظمات والنقابات العمالية داخل الجهاز الحكومي.

وعلى الرغم من تأكيد المنظمين أن حركتهم "تتجاوز السياسة" وتهدف إلى حماية الصحة العامة، إلا أن أول مطالبهم كان استعادة الدعم المالي لبرنامج "أوباما كير" للرعاية الصحية، وهو أحد الرموز الرئيسية لإرث الرئيس الأسبق باراك أوباما وهدف دائم لهجمات الجمهوريين. ما جعل بعض المراقبين يرى أن المطالب، وإن كانت فنية، فإنها تحمل بعدا سياسيا واضحا.

من جانبها، تدافع إدارة ترامب عن سياستها، قائلة إن التغييرات التي تطبقها تهدف إلى زيادة كفاءة عمل الحكومة وتقليل الهدر في الإنفاق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.