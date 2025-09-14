البيت الأبيض يطلب 58 مليون دولار من الكونجرس لتعزيز الأمن بعد مقتل تشارلي كيرك

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت من الكونجرس الأمريكي تخصيص 58 مليون دولار إضافية لتعزيز إجراءات الأمن لكل من السلطتين التنفيذية والقضائية، وذلك عقب مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك.



وقالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية نقلًا عن مسؤول في البيت الأبيض، إن هذا الطلب قبل الموعد النهائي لإقرار موازنة تمويل الحكومة، والمحدد في 30 سبتمبر الجاري.

كما أشار مؤسس منصة "بانشبول" جيك شيرمان على منصة "إكس"، إلى أن البيت الأبيض أيد أيضًا تخصيص أموال إضافية لحماية أعضاء الكونجرس أنفسهم.



وقتل تشارلي كيرك، أحد أبرز حلفاء ترامب، برصاصة خلال مشاركته في فعالية جماهيرية بجامعة "يوتا فالي".



وعُرف تشارلي كيرك بمواقفه المعارضة لدعم أوكرانيا، واعتبر فلاديمير زيلينسكي "عقبة أمام السلام" و"دمية بيد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية".

