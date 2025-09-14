الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

البيت الأبيض يطلب 58 مليون دولار من الكونجرس لتعزيز الأمن بعد مقتل تشارلي كيرك

تشارلي كيرك، فيتو
تشارلي كيرك، فيتو

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت من الكونجرس الأمريكي تخصيص 58 مليون دولار إضافية لتعزيز إجراءات الأمن لكل من السلطتين التنفيذية والقضائية، وذلك عقب مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك.


وقالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية نقلًا عن مسؤول في البيت الأبيض، إن هذا الطلب قبل الموعد النهائي لإقرار موازنة تمويل الحكومة، والمحدد في 30 سبتمبر الجاري.

كما أشار مؤسس منصة "بانشبول" جيك شيرمان على منصة "إكس"، إلى أن البيت الأبيض أيد أيضًا تخصيص أموال إضافية لحماية أعضاء الكونجرس أنفسهم.


وقتل تشارلي كيرك، أحد أبرز حلفاء ترامب، برصاصة خلال مشاركته في فعالية جماهيرية بجامعة "يوتا فالي".


وعُرف تشارلي كيرك بمواقفه المعارضة لدعم أوكرانيا، واعتبر فلاديمير زيلينسكي "عقبة أمام السلام" و"دمية بيد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادارة الرئيس دونالد ترامب الكونجرس الامريكي تعزيز إجراءات الأمن السلطتين التنفيذية والقضائية مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك وكالة بلومبرج الأمريكية البيت الأبيض مؤسس منصة بانشبول جيك شيرمان جامعة يوتا فالي فلاديمير زيلينسكي

الأكثر قراءة

القبض على طبيبة طب شرعي زورت تقريرا عن وفاة أحمد الدجوي

أسعار المانجو اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025، ارتفاع يضرب 9 أصناف أكبرها في العويسي

فجأة وما رضيش يعرف حد، سبب دخول تامر حسني المستشفى

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري 20 جنيها وارتفاع 3 أصناف منها المكرونة

ارتفاع جديد بدرجات الحرارة والرطوبة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم

بين العصا والجزرة، رسالة هامة من الشيخ حمد بن جاسم للقمة العربية الإسلامية الطارئة

اشتباكات عنيفة وكمين جديد، إعلام عبري يكشف عن "حدث أمني" غرب غزة (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 14 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 14 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 14 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 14 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads