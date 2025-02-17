الإثنين 17 فبراير 2025
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خارج الحدود

صحيفة أمريكية: ترامب يسرح موظفي برنامج الطاقة النظيفة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

 أفادت "وول ستريت جورنال" بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تواصل تسريح الموظفين الفيدراليين، وأن ذلك سيؤثر على برنامج الطاقة النظيفة الذي رصدت له مئات المليارات.

 

وقالت الصحيفة: "لقد خسر برنامج الطاقة النظيفة الفيدرالي، الذي تم تمويله بمئات المليارات من الدولارات في عهد إدارة جو بايدن، حوالي ربع موظفيه بموجب خطة ترامب لتقليص حجم الكوادر الحكومية".
وذكرت الصحيفة أن نحو 60 موظفا، بما في ذلك العشرات من المحترفين الجدد، استقالوا أو تم تسريحهم منذ تولي ترامب منصبه.

 وقد يتم لاحقا في المستقبل، خفض القوى العاملة بنسبة 50% أخرى، وهو ما قد يعرض المقاولين المستقلين للخطر أيضا، مما قد يؤثر على تقديم القروض لمشاريع الطاقة النظيفة.

تغييرات جديدة في طاقم العمل بقطاع الطاقة 

ونوهت الصحيفة بأنه في السابق خلال عهد بايدن، تضاعف عدد موظفي مكتب برامج الائتمان، ووصلت ميزانيته إلى 400 مليار دولار بفضل قانون خفض التضخم لعام 2022. لكن في الأسابيع الأخيرة، حولت إدارة ترامب التمويل نحو مصادر الطاقة التقليدية.

ولم يعلق البيت الأبيض على الموضوع، لكن بحسب الصحيفة، قد تحدث تغييرات جديدة في طاقم العمل بقطاع الطاقة في المستقبل القريب.

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