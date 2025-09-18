ترامب: أمريكا وحدها تستطيع فرض رسوم جمركية على الدول الأخرى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس: “إن الولايات المتحدة فقط تستطيع فرض الرسوم والتعريفات الجمركية على الدول الأخرى”.

وأضاف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في اجتماع مع أوساط الأعمال حضره برفقة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "نحن نحصل على تريليونات الدولارات من الرسوم الجمركية، وهي تؤثر بشكل مفيد للغاية على اقتصاد بلادنا".



وتابع: "بالمناسبة، نحن الوحيدون القادرون على فرض الرسوم، لا يستطيع الآخرون ذلك. في حالتنا، تؤدي الرسوم عملها وتجلب الفائدة والنفع لأنه وببساطة لا يوجد مكان ثان للآخرين يلجأون إليه".

