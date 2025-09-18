الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: أمريكا وحدها تستطيع فرض رسوم جمركية على الدول الأخرى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس: “إن الولايات المتحدة فقط تستطيع فرض الرسوم والتعريفات الجمركية على الدول الأخرى”.

 

وأضاف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في اجتماع مع أوساط الأعمال حضره برفقة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "نحن نحصل على تريليونات الدولارات من الرسوم الجمركية، وهي تؤثر بشكل مفيد للغاية على اقتصاد بلادنا".


وتابع: "بالمناسبة، نحن الوحيدون القادرون على فرض الرسوم، لا يستطيع الآخرون ذلك. في حالتنا، تؤدي الرسوم عملها وتجلب الفائدة والنفع لأنه وببساطة لا يوجد مكان ثان للآخرين يلجأون إليه".

ترامب التعريفات الجمركية رئيس الوزراء البريطاني

