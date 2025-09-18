للمرة الأولى في التاريخ، ترامب يطلب من المحكمة العليا عزل عضو بالاحتياط الفيدرالي

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طالب المحكمة العليا بإصدار أمر عاجل لإبعاد ليزا كوك عضو مجلس محافظي مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) عن منصبها فورا.

ترامب يطلب من المحكمة العليا عزل ليزا كوك من الفيدرالي فورا

ولجأت إدارة ترامب إلى المحكمة العليا بعد أن رفضت محكمة استئناف اتحادية إبعاد كوك التي قرر الرئيس ترامب إقالتها في إطار جهوده لإعادة تشكيل مجلس المحافظين المكون من 7 أعضاء، فيما يمثل ضربة لاستقلال مجلس الاحتياط الفيدرالي عن السلطة التنفيذية.

وتمثل حملة البيت الأبيض لإقالة كوك، محاولة غير مسبوقة لإعادة تشكيل مجلس الاحتياط الفيدرالي الذي صمم ليكون مستقلا إلى حد كبير عن الشؤون السياسية اليومية.

ولم يسبق لأي رئيس أن أقال محافظا في منصبه خلال تاريخ البنك المركزي الممتد لنحو 112 عاما.

وقالت كوك التي عينها الرئيس السابق جو بايدن في مجلس محافظي مجلس الاحتياط الفيدرالي، إنها لن تترك منصبها ولن تخضع "لترهيب" ترامب.

وصرح أحد محاميها، بأنها "ستواصل أداء واجباتها التي أقسمت عليها كعضو في مجلس محافظي الاحتياط الفيدرالي عندما أقر مجلس الشيوخ تعيينها".

وكانت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا قد رفضت الاثنين السماح للرئيس دونالد ترامب بإقالة ليزا كوك عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من منصبها، في أحدث خطوة ضمن معركة قضائية تهدد استقلالية البنك.

ورفضت المحكمة طلب وزارة العدل لتعليق أمر قضائي يمنع الرئيس الجمهوري مؤقتا من إقالة كوك.

