بموجب "الجدول F"، إدارة ترامب تستعد لعمليات طرد واسعة للموظفين الفيدراليين

ذكر موقع أكسيوس الأمريكي، في تقرير له اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، أكدت أنها ستمضي قدما في عمليات طرد جماعي لعدد أكبر من الموظفين الفيدراليين بموجب قاعدة جديدة كانت تعرف سابقا باسم "الجدول F".

أكسيوس: إدارة ترامب ستمضي في عمليات طرد جماعي لعدد أكبر من الموظفين الفيدراليين



ووفقا لموقع أكسيوس، فإن هذه الخطة تسمح لترامب بإلغاء حماية الخدمة المدنية لشريحة كبيرة من العاملين الفيدراليين، مما يمهد الطريق لاستبدالهم بالموالين.

وأكد الموقع، أن الموظفين المدنيين الذين يشغلون مناصب غير حزبية يتمتعون تقليديا بحماية وظيفية تحميهم من الأهواء السياسية لأي شخص كان في البيت الأبيض، لكن ترامب والعديد من أنصاره يعتقدون منذ فترة طويلة أن الدولة العميقة من البيروقراطيين في واشنطن تعمل على تقويض أجندة الرئيس.

وخلال حملته الانتخابية تعهد ترامب بتقليص حجم الحكومة الفيدرالية "الدولة العميقة" وطرد "البيروقراطيين المارقين والسياسيين المحترفين".

وخلال فترة ولايته الأولى أصدر الرئيس ترامب أمرا تنفيذيا يعرف باسم "الجدول F" والذي استهدف هذه الحماية وأعاد تصنيف عشرات الآلاف من العاملين الفيدراليين.

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