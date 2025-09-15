الإثنين 15 سبتمبر 2025
اقتصاد

تعرف على أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم الإثنين

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أداء جلسة الاثنين وأداء الأسواق الخليجية، والتي مالت إلى استمرار الترقب الحذر لبيانات الاقتصاد الأمريكي قرارات الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بأسعار الفائدة والتي من المتوقع أن يتجه إلى خفضها بنسبة 0.25%.
 

ففي المملكة العربية السعودية


انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.11%وتقدر بـ12 نقطة ليصل إلى 10422 نقطة، وقد أعلنت المملكة على ارتفاع وتيرة التضخم على أساس شهري وبلغت قيم التداول في اليوم 3.5 مليار ريال.
 

وفي الكويت


انخفض مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.17%وتقدر بـ15 نقطة ليصل إلى 8237 نقطة بقيم تداول تقارب 45 مليون دينار.


وفي الإمارات 


تواجدت مؤشرات الأسواق في المنطقة الخضراء
حيث ارتفع مؤشر سوق دبي  بنسبة 0.22% وتقدر ب 14 نقطة ليصل إلى 6044 نقطة
كما ارتفع مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.24%، وتقدر بـ25 نقطة ليصل إلى 1037 نقطة بقيم تداول إجمالية تجاوز 3 مليارات درهم.

