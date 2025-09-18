وكيل الصحة بالدقهلية يفتتح المؤتمر الأول لسلامة المرضى

افتتح الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة صحة الدقهلية، المؤتمر الأول لسلامة المرضى، الذي أقيم بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى، بحضور قيادات المديرية والمستشفيات.

وتهدف الفعالية إلى تعزيز ثقافة السلامة وجودة الرعاية الصحية على جميع المستويات بالمحافظة.

وأكد الدكتور حمودة الجزار خلال كلمته أن "سلامة المرضى ليست مجرد إجراء روتيني، بل ثقافة متكاملة يجب أن تتغلغل في كل مراحل الرعاية الصحية. نحن نسعى لضمان بيئة آمنة لكل مواطن، من الأطفال حديثي الولادة إلى كبار السن، مع دعم مستمر من فرق الجودة والإدارات المتخصصة لتقليل المخاطر وتعزيز الثقة بين المريض ومقدمي الخدمة".

وبدأت الفعالية بكلمة افتتاحية من الدكتور محمد وهدان، مدير إدارة سلامة المرضى، الذي استعرض أبرز المبادرات المحلية لتعزيز معايير السلامة في المستشفيات، مع التركيز على تدريب الفرق الطبية للتعامل مع الأطفال وذوي الإعاقة، وتطبيق بروتوكولات التغذية والرعاية الصحية الآمنة.

تكريم إدارات شربين وبني عبيد ونبروه وميت غمر

وشهد المؤتمر تكريم إدارات شربين وبني عبيد ونبروه وميت غمر، وفريق مستشفى صدر المنصورة، تقديرًا لجهودهم في تعزيز السلامة الصحية، بالإضافة إلى تقديم دروع تقديرية لكل من الدكتور تامر الطنبولي، وكيل المديرية للطب الوقائي، والدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، وفريق إدارة الجودة وسلامة المرضى، والدكتورة رجاء شوقي ممثلة عن كلية الطب جامعة المنصورة.

مجموعة من المحاضرات حول سلامة الأطفال ذوي الإعاقة

وتضمن المؤتمر مجموعة من المحاضرات حول سلامة الأطفال ذوي الإعاقة، أمان التطعيمات، التغذية الصحية للأطفال المصابين بالسكري، الرضاعة الطبيعية الآمنة، والإسعافات الأولية للأطفال، إضافة إلى استعراض استراتيجيات الوقاية من العدوى والاستخدام الآمن للأدوية، ودور المؤسسات الصحية في متابعة الأطفال في سن المدرسة.

واختتم المؤتمر بتوزيع الشهادات على المشاركين، مع التأكيد على أن وزارة الصحة بالدقهلية مستمرة في تنفيذ برامج السلامة والجودة، وتطوير مهارات الفرق الطبية والإدارية لضمان بيئة علاجية آمنة لجميع المرضى، مع التركيز بشكل خاص على الأطفال والمجموعات الأكثر ضعفًا.

