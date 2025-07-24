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بيطري الشرقية يفحص 4795 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقري

بيطري الشرقية يفحص
بيطري الشرقية يفحص المواشى ضد البروسيلا والسل البقرى

أكد اللواء الدكتور إبراهيم متولي مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية أن إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية بالإشتراك مع أقسام الصحة العامة بالإدارات أجرت خلال شهر يونيو الماضي  الفحص لـ (٢٤٧٨) رأس ماشية ضد البروسيلا وفحص (٢٣١٧) رأسا ضد السل البقرى بمختلف مراكز وقرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

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اكتشاف أى حالة مصابة بالسل أو البروسيلا

وأضاف مدير الطب البيطري بالشرقية أن عمليات الفحص جاءت إسهامًا من المديرية لاكتشاف أى حالات مصابة بالسل أو البروسيلا وهى من الأمراض المشتركة التى تصيب الإنسان والحيوان وتسبب خطورة كبيرة على صحة الإنسان الذى يتعامل مع الحيوان أو يتناول المنتجات الحيوانية ومصنعاتها،  مؤكدًا استمرار جهود  مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

الاهتمام بالثروة الحيوانية 

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة،  وضرورة  تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق  الزيادة المطلوبة فى الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة المواطنين.

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اقسام الصحة العامة اللواء دكتور ابراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري محافظة الشرقية الامراض المشتركة خلال شهر يونيو مراكز وقرى المحافظة

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