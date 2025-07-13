الأحد 13 يوليو 2025
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بيطري الشرقية يضبط 2.5 طن لحوم ودواجن مجهولة المصدر

ضبط 2,5 لحوم ودواجن
ضبط 2,5 لحوم ودواجن مجمدة مخالفة

قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية برئاسة اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري  بحملة، وذلك بواسطة  إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالإشتراك مع الجهات المعنية  من مباحث التموين وشرطة البيئة والمسطحات المائية والرقابة الإدارية والرقابة التموينية والرقابة الصحية ومجالس المدن قامت بتنفيذ حملات تفتيشية بمدينة العاشر من رمضان.

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وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية  أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير (٥) محاضر مخالفة وضبط (2 طن و500كجم ) لحوم مفرومة ولحوم ودواجن مجمدة مجهولة المصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية  وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

و أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم.

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وجاء ذلك لضبط الأسعار،والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك. 

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الجهات المعنية مديرية الطب البيطرى محافظة الشرقية اللواد دكتور ابراهيم متولى مدير مديرية الطب البيطري مباحث التموين شرطة البيئة ادارة المجازر

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