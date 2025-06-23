بيطري الشرقية يُنظم قافلة طبية مجانية بقرية الحلوات

قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية بالاشتراك مع جامعة الزقازيق وبالتعاون مع القطاع الخدمي بالمحافظة بتنظيم قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية مجانية شاملة بقرية الحلوات التابعة لمركز ومدينة الإبراهيمية.

وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمي عن محافظة الشرقية: إن القافلة جاءت ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصري وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

وجاء ذلك تنفيذًا لتعليمات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة الاستفادة من تلك القوافل الطبية البيطرية التي تجوب القرى الأكثر احتياجًا بهدف زيادة الوعي البيطري وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثورة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطري وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية.

وأشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى ان القافلة قامت برش ( ١٤٠) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع (٨٠) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وعلاج حالات باطنة لـ (١٢) رأس ماشـية وعمل مسح تناسلى لـ (٩) رأس ماشـية.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوتين وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار- جاموس ) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو ومشروع تحصين الثروة الداجنة ضد مرض أنفلونزا الطيور.

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