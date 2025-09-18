الخميس 18 سبتمبر 2025
محافظات

ضبط 10 أطنان سميد بسبوسة منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالفيوم

المضبوطات، فيتو
المضبوطات، فيتو

أعلنت التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن المديرية شنت حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

وقالوكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم ، إن الحملة تمكنت من ضبط  سيارة نقل محملة 200 شيكارة سميد بسبوسة زنة الشيكارة 50 كيلو جراما بإجمالي وزن  10 أطنان منتهية الصلاحية،  بناء على التاريخ المدون علي الشكائر، وتم التحفظ علي السيارة والمضبوطات والسائق، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل الي الجهات الأمنية المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية.

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

مجمع إعلام الفيوم ينظم ندوة "معا لحماية أبنائنا من الإدمان"

تحرير 55 مخالفة للمخابز في حملة تموينية بالفيوم

كما تم تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

