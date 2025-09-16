مجمع إعلام الفيوم ينظم ندوة "معا لحماية أبنائنا من الإدمان"

عقد مجمع إعلام الفيوم، ندوة بعنوان "معا لحماية أبنائنا من الإدمان"، بالتعاون مع مديريتي الصحة والشباب والرياضة، بهدف رفع الوعي الصحي لدى الشباب، والتوعية بخطورة الإدمان والآثار المدمرة على صحة الفرد والمجتمع.

الهدف من الندوة

وقالت مروه ايهاب ابوصميدة، اخصائي اول اعلام بالمركز، أن الندوة تهدف في المقام الأول توعية الشباب باضرار تعاطي المخدرات، وضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة حولها باعتبارها وسيلة للهروب من المشكلات، والتركيز على دور الاسرة في الاكتشاف المبكر للادمان.

دور الإعلام الداخلي في التنمية

وقال مدير مجمع اعلام الفيوم، محمد هاشم، إن قطاع الإعلام الداخلي، يلعب دور حيوي ومحوري في تعزيز جسور الثقة والتواصل بين الدولة ومواطنيها،وتقديم محتوى إعلامي يخدم قضايا المجتمع المحلي، ويبني الثقة بين المواطن والمؤسسات،ويعزز الثقافة المحلية،ويعمل على رفع الوعي بالمخاطر التي تواجه الشباب.

دور وزارة الشباب في تعديل سلوك المجتمع

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة عادل فهمي، إن هناك برتوكول تعاون بين الصحة ووزارة الشباب والرياضة وصندوق الإدمان بالاضافة الى الانشطة التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة والندوات التثقيفية للشباب بمختلف فئاتهم العمرية، لصقل مهاراتهم، وتنمية قدراتهم باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن، ولشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية ، وبناء شخصية سوية تمكنهم من الاندماج بالمجتمع، والاعتماد على أنفسهم، وهناك حرب تستهدف الشباب، وهناك برامج بمراكز الشباب بالتعاون مع صندوق مكافحة الادمان تمثل خط دفاع مبكر لحماية النشيء والشباب من السلوكيات الخاطئة ونشر الوعي بمخاطر تعاطي المخدرات.

اثار الإدمان علي الصحة وسلوكيات الشباب

وقالت الدكتورة دينا الحادقه المدير التنفيذي لمركز علاج الاورام بالفيوم، إن هناك انواع حديثة المواد المخدرة التخليقية، وهي عبارة عن مواد كيميائية لها اثار مدمرة على صحة الإنسان فهي تدمر خلايا المخ.

وقالت الدكتورة حسناء حمدي مندوبا عن وكيل وزارة الصحة، أن هناك مؤشرات سلوكية يمكن أن تكشف عن تعاطي المخدرات، ما يساعد على التدخل المبكر لحماية الشباب.

وقد اوصت الندوة بضرورة تضافر جهود الأسرة والمجتمع ومنظمات المجتمع المدني لمكافحة المخدرات والوقاية منها.

