فوائد الأوميجا 3 لصحة عيونك وجمال البشرة والشعر

فوائد الأوميجا 3، تُعدّ الأوميجا 3 من الأحماض الدهنية الأساسية التي يحتاجها الجسم ليعمل بشكل سليم، ولكنه لا يستطيع إنتاجها بنفسه، لذا يجب الحصول عليها من خلال النظام الغذائي أو المكملات الغذائية.





تنتمي الأوميجا 3 إلى مجموعة الدهون المتعددة غير المشبعة، وتوجد بوفرة في الأسماك الدهنية مثل السلمون، التونة، الماكريل، وفي بعض المصادر النباتية مثل بذور الكتان، الشيا، والجوز.



أوضحت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الأوميجا 3 ليست مجرد مكمل غذائي، بل هي مفتاح للحفاظ على التوازن الصحي الجسدي والنفسي.



وأضافت الدكتورة مروة، أنه سواء كنت تهدف لتحسين صحة قلبك، أو دعم ذاكرتك، أو العناية ببشرتك وشعرك، فإن إدخال مصادر الأوميجا 3 في نظامك الغذائي سيكون خطوة فعالة نحو نمط حياة أكثر صحة وحيوية.



في هذا التقرير تستعرض الدكتورة مروة، بالتفصيل فوائد الأوميجا 3، ومدى تأثيرها الإيجابي على الصحة العامة، مع التركيز على الجوانب الجسدية والعقلية والنفسية.

أولًا: أنواع الأوميجا 3



يوجد ثلاثة أنواع رئيسية من الأوميجا 3:

حمض إيكوسابنتاينويك (EPA): يوجد بشكل أساسي في الأسماك الدهنية، وله دور رئيسي في الحد من الالتهابات.

حمض دوكوساهيكساينويك (DHA): ضروري لصحة الدماغ والعين، ويوجد أيضًا في الأسماك الدهنية.

حمض ألفا لينولينيك (ALA): مصدره نباتي، يوجد في بذور الكتان، الجوز، الشيا، ويُحوَّل بنسبة بسيطة إلى EPA وDHA داخل الجسم.

أوميجا 3

ثانيًا: الفوائد الصحية لأوميجا 3



1. تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

تُعدّ الأوميجا 3 من أفضل العناصر الطبيعية للوقاية من أمراض القلب. فقد أظهرت الدراسات أن تناول الأوميجا 3 يساعد على:

تقليل نسبة الدهون الثلاثية في الدم.

خفض ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاعه.

الحد من ترسّب الدهون على جدران الشرايين، مما يقلل من فرص الإصابة بتصلب الشرايين.

تقليل خطر الإصابة بالجلطات والنوبات القلبية.

2. تحسين وظائف الدماغ والذاكرة

تشير الأبحاث إلى أن DHA تُشكّل جزءًا كبيرًا من الدهون في الدماغ، وبالتالي فإن نقصها قد يؤثر سلبًا على الوظائف المعرفية. من فوائد الأوميجا 3 للدماغ:

تحسين التركيز والانتباه، خاصةً لدى الأطفال والطلاب.

المساعدة في تأخير التدهور المعرفي المرتبط بالتقدم في العمر.

التقليل من أعراض الاكتئاب والقلق.

تحسين المزاج وتنظيم الهرمونات العصبية.

3. تقوية النظر وصحة العين

يُعدّ DHA مكونًا أساسيًا في شبكية العين، ونقصه يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الرؤية. تُفيد الأوميجا 3 في:

تقليل خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.

تحسين جودة الرؤية بشكل عام.

4. الحد من الالتهابات

للأوميجا 3 خصائص مضادة للالتهاب، مما يجعلها مفيدة في:

تقليل أعراض الأمراض الالتهابية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.

تخفيف الألم والتورم وتحسين مرونة المفاصل.

المساعدة في علاج التهابات الجلد مثل الأكزيما والصدفية.

5. دعم الحمل وتطور الجنين

للأوميجا 3 دور أساسي في نمو الجهاز العصبي والبصري لدى الجنين. وتُنصح النساء الحوامل بتناولها بانتظام لدورها في:

تقليل خطر الولادة المبكرة.

دعم وزن الطفل الصحي عند الولادة.

تحسين التطور العقلي والبصري للجنين.

6. الوقاية من بعض الأمراض المزمنة

تشير الدراسات إلى دور محتمل للأوميجا 3 في الوقاية من:

مرض السكري النوع الثاني، من خلال تحسين حساسية الإنسولين.

بعض أنواع السرطان مثل سرطان القولون والثدي والبروستاتا.

أمراض المناعة الذاتية، كالتصلب المتعدد والذئبة الحمراء.

7. تعزيز صحة البشرة والشعر

تلعب الأوميجا 3 دورًا في تحسين مظهر البشرة من خلال:

تقليل الجفاف والتقشر.

دعم مرونة البشرة وتأخير ظهور التجاعيد.

تغذية بصيلات الشعر، وتقليل تساقطه.

ثالثًا: الجرعة اليومية الموصى بها

يُنصح للبالغين بتناول ما بين 250 إلى 500 ملج من EPA وDHA يوميًا.

للأطفال والحوامل قد تختلف الجرعة حسب احتياجاتهم وتوصيات الطبيب.

الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مثل أمراض القلب قد يحتاجون جرعات أعلى، تحت إشراف طبي.

رابعًا: مصادر طبيعية للحصول على الأوميجا 3



فوائد أوميجا 3

من المصادر الحيوانية:

السلمون.

السردين.

التونة.

الماكريل.

زيت كبد الحوت.

من المصادر النباتية:

بذور الكتان.

بذور الشيا.

الجوز.

زيت الكانولا.

السبانخ والكرنب.

خامسًا: الآثار الجانبية والتحذيرات



رغم فوائد الأوميجا 3 المتعددة، فإن الإفراط في تناول المكملات يمكن أن يسبب بعض الأعراض الجانبية مثل:

اضطرابات في المعدة.

نزيف الأنف أو السيولة الزائدة في الدم.

رائحة نفس أو فم غير مرغوبة (عند تناول كبسولات زيت السمك).

لذا يُفضل دائمًا استشارة الطبيب قبل بدء أي مكمل غذائي.

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