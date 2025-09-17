الأربعاء 17 سبتمبر 2025
إنريكي يعلن تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

أعلن لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، عن تشكيل فريقه لمواجهة أتالانتا، المقررة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

 

تشكيل باريس سان جيرمان  أمام أتالانتا  
 

حراسة المرمي: شيفالير

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، باشو، نونو مينديز

خط الوسط: رويز، جواو نيفيس، فيتينيا

خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا، مايولو، برادلي باركولا

 

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا 


وتنطلق صافرة مباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، اليوم الأربعاء على ملعب حديقة الأمراء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

 

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا


تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا عبر شاشة beIN SPORTS 1.

قائمة باريس سان جيرمان 

أشرف حكيمي - ماركينيوس - إيليا زابارني- خفيتشا كفاراتسخيليا - فابيان رويز - جونزالو راموس - فيتينيا - لي كانج إن - لوكاس هيرنانديز - سيني مايولو - نونو مينديز - برادلي باركولا - لوكاس شيفالييه - وارن زايير إيمري - ماتفي سافونوف - إبراهيم مباي - ويليان باتشو - جواو نيفيز - ريناتو مارين.

