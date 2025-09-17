الأربعاء 17 سبتمبر 2025
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة، خبير يكشف إلى أين تتجه أسعار الذهب (فيديو)

الذهب، فيتو
قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الذهب العالمي لامس أمس مستوى قياسيا بلغ 3700 دولار للأوقية قبل أن يبدأ في التراجع صباح اليوم، ليستقر حاليا قرب 3676 دولارا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج "على مسئوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية “ صدى البلد”، أن قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية (0.25%) انعكس بتحركات طفيفة فقط على أسعار المعدن النفيس، نظرا لضآلة نسبة الخفض.

وأشار إلى أن العقود الآجلة للذهب سجلت مستوى 3707 دولارات للأوقية في قمة تداولاتها، قبل أن تعود إلى مستويات قريبة من السعر الحالي عند 3676 دولارا، متوقعا استمرار تذبذب محدود في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

