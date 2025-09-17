بعد قرار الفيدرالي الأمريكي، خبير يحذر من ركود اقتصادي يضرب العالم (فيديو)

علق الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، على قرار الفيدرالي الأمريكي بتخفيض الفائدة بـ 25 نقطة أساس، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في ظل تدخلات سياسية وتحديات اقتصادية متصاعدة في الولايات المتحدة.

وقال فى مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» تقديم الإعلامي أحمد موسى، المذاع على فضائية “صدى البلد”، إن تخفيض الفيدرالي الأمريكي اليوم جاء بعد عدة جلسات من التثبيت، موضحًا أن هناك صراعا بين الفيدرالي والمستشار الذي عينه ترامب، الرئيس الأمريكي مؤخرا، ليكون عضوا في الفيدرالي الأمريكي.

وتابع: «ترامب يتدخل في السياسة النقدية الأمريكية، حيث كان يريد الفيدرالي تخفيض الفائدة بـ50 نقطة أساس، ولكن ترامب يرفض التخفيض واكتفى الفيدرالي بـ25 نقطة أساس».

وأكمل مصطفى بدرة: «رغم خفض الفائدة إلا أن هناك تضخم وبطالة في أمريكا وعدم توفير الوظائف، كما أن ترامب لم ينجح سياسيًا أو اقتصاديا، كما أن العالم قد يدخل في ركود اقتصادي بسبب سياسات ترامب».

وأكمل: «خفض الفيدرالي لـ200 نقطة أساس عبارة عن مجرد مسكنات، ولكن التخفيض قد يكون 50 نقطة أساس بنهاية العام الجاري»، موضحًا أن «الذهب هو الملاذ الآمن لكل الناس حاليًا».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.