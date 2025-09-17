رئيس الفيدرالي: لم يكن هناك دعم واسع النطاق اليوم لخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس

قال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، إن التغير في حالة التوظيف مرتبط بشكل رئيسي بسياسات الهجرة المحدودة تحت رئاسة ترامب.

وأضاف باول، خلال المؤتمر الصحفي عقب خفض أسعار الفائدة، أن التعريفات قد تكون مساهمة في تباطؤ الطلب على سوق العمل، مشيرا إلى أنه على مدار العام احتفظنا بسياسة نقدية متشددة وكنا نفعل ذلك مع سوق عمل قوي، لكن ما حدث الآن هو تباطؤ سوق العمل، وهو ما أجبرنا على التحرك الآن مع وجود مخاطر جديدة مختلفة عن التضخم.

وتابع: لم يكن هناك تأييد كبير لخفض الفائدة بـ 50 نقطة أساس، لقد قمنا بعمليات خفض فائدة ورفع فائدة قوية خلال السنوات الخمس الماضية ولكننا لسنا في حاجة لخفض قوي الآن.

الفيدرالي الأمريكي يقرر خفض الفائدة 0.25% لأول مرة منذ ديسمبر 2024

وقررت لجنة السياسة الفيدرالية التابعة للمركزي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، في سادس اجتماعات الاحتياطي خلال 2025، ليتراوح سعر الفائدة ما بين 4% - 4.25%، وهذا بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم في أمريكا خلال شهر أغسطس الماضي.

وجاء ذلك بعد شهور من الجدل الاقتصادي والضغوط المتزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الفيدرالي لخفض الفائدة، وسط تهديدات مستمرة لجيروم باول للضغط عليه.

ويعد هذا أول خفض لمعدلات الفائدة منذ ديسمبر الماضي، ومن المتوقع أن يكون بداية لسلسلة من التخفيضات الإضافية خلال الأشهر المقبلة، بهدف خفض تكاليف الاقتراض في أنحاء الولايات المتحدة، لكن هذه الخطوة تحمل أيضًا إشارة تحذيرية بشأن وضع الاقتصاد، إذ تعكس تناميا في القناعة داخل الفيدرالي بأن سوق العمل المتباطئة تحتاج إلى دفعة من خلال معدلات فائدة أقل، مع ذلك، من غير المرجح أن تُرضي هذه الخطوة الرئيس ترامب الذي دعا إلى خفض أكبر بكثير.

