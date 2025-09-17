الفيدرالي الأمريكي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

كشفت لجنة السياسة الفيدرالية، أسباب قرارها اليوم الأربعاء، بخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، في سادس اجتماعات الاحتياطي خلال 2025، ليتراوح سعر الفائدة ما بين 4% - 4.25%، وهذا بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم في أمريكا خلال شهر أغسطس الماضي.

وقالت اللجنة، إن من أبرز الأسباب المؤشرات الأخيرة، التي تشير إلى تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي في النصف الأول من 2025، مضيفة أن مكاسب الوظائف تباطأت، وارتفع معدل البطالة قليلا، لكنه لا يزال منخفضا، كما ارتفع التضخم، ولا يزال مرتفعا بعض الشيء.

وأشارت اللجنة، إلى أنها تسعى لتحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2% على المدى الطويل، مضيفة أنه لا يزال عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية مرتفعا، وتولي اللجنة اهتماما كبيرا للمخاطر التي تواجهها كلتا السلطتين، وترى أن المخاطر السلبية على التوظيف ارتفعت.

وتابعت: دعما لأهدافها، وفي ضوء التحول في ميزان المخاطر، قررت اللجنة خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 4% أو 4.5%، وعند النظر في أي تعديلات إضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقيم اللجنة بعناية البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وميزان المخاطر.

