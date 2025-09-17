الفيدرالي الأمريكي: من المتوقع خفض الفائدة مرتين إضافيتين قبل نهاية 2025

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتنخفض إلى مستوى يتراوح بين 4% و4.25%.

قرار المركزي الأمريكي هو أول خفض للفائدة منذ نوفمبر 2024، وذلك في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق.

وبحسب بيانات الفيدرالي، فإن المسار المستقبلي للسياسة النقدية يتجه إلى خفض جديد للفائدة مرتين إضافيتين، خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025، وصولًا إلى مستوى 3.75% مع نهاية العام الجاري.

تصويت متباين داخل الفيدرالي

جاء قرار الخفض خلال اجتماع الأربعاء بنسبة 11 صوتا مقابل صوت واحد معارض، حيث رفض العضو الجديد ستيفن ميران، المعين من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاكتفاء بخفض ربع نقطة، مطالبًا بخفض أكبر يبلغ نصف نقطة مئوية.

وفي المقابل، صوت كل من ميشيل بومان وكريستوفر والار لصالح الخفض بمقدار 25 نقطة أساس، رغم أن التوقعات كانت تشير لاحتمال اعتراضهما، ويعد الثلاثة من تعيينات الرئيس ترامب الذي مارس ضغوطًا علنية على الفيدرالي للمضي في خفض سريع وقوي لأسعار الفائدة.

التضخم والوظائف

أكد البيان الصادر عقب الاجتماع أن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة "تباطأ"، مضيفا أن مكاسب الوظائف شهدت تباطؤا ملحوظا، في حين ارتفع التضخم وظل "مرتفعا إلى حد ما"، مشيرا إلى أن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية ما زالت مرتفعة، محذرا من تصاعد المخاطر التي تهدد سوق العمل.

هذا المزيج بين تباطؤ نمو الوظائف وارتفاع التضخم يعكس معضلة الفيدرالي بين هدفيه المزدوجين: استقرار الأسعار والوصول إلى التوظيف الكامل.

توقعات بخفض جديد في أكتوبر

وأظهر "مخطط النقاط" للفيدرالي تباينا في توقعات أعضائه، إذ رجح 10 من أصل 19 عضوًا إجراء خفضين إضافيين هذا العام، بينما أشار 9 أعضاء إلى خفض واحد فقط، أما ميران فقد ذهب أبعد من ذلك، داعيًا إلى تخفيضات أكبر تصل إلى 1.25 نقطة مئوية قبل نهاية 2025.

ووفقا للتقديرات، يتوقع الفيدرالي خفضا إضافيا في عام 2026، وهو مسار أكثر بطئا من توقعات الأسواق التي تراهن على ثلاث عمليات خفض، كما يتوقع خفضا آخر في عام 2027، للاقتراب تدريجيا من سعر الفائدة المحايد البالغ 3%.

