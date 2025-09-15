المؤبد لـ6 متهمين لتكوين منظمة لتهريب المهاجرين بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد لـ6 متهمين، بعد إدانتهم في قضية تكوين جماعة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين عبر الدروب الصحراوية الوعرة، وتعريض حياتهم للخطر، بينهم أطفال، بغرض تحقيق الربح المادي، بدائرة مركز طوخ بمحافظة الـقليوبية.

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، السجن المؤبد لـ6 متهمين، بعد إدانتهم في ق

ضية تكوين جماعة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى سعيد عبدالحميد الخدل، وعضوية المستشارين خالد على إبراهيم على، وأحمد عمر حسين محمد، وأمانة السر محمد فرحات.

الإحالة إلي المحاكمة الجنائية



أحالت النيابة العامة المتهمين:- "عامر م م ز"، و"أحمد أ ا ع" و"همت م م ح" (هاربة)، و"أيه ب ع ب" (هاربه)، و"عزة م م ح" ٤٨ سنة - ربة منزل - ومقيمة كوم الأطرون مركز طوخ القليوبية، و"صفاء م ا س" ٤٥ سنة - ربة منزل - ومقيمة كوم الأطرون مركز طوخ القليوبية، في القضية رقم ١٥٩٣٠ لسنة ٢٠٢٤ جنايات طوخ والمقيدة برقم ٣٩٠٤ لسنة ٢٠٢٤ كلي شمال بنها

لأنهم في تاريخ سابق على تحرير المحضر، بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، المتهم الأول:- أدار جماعة إرهابية منظمة لتهريب المهاجرين ومنهم "سامح سلامة أبو الفتوح عبد العزيز، ومحمد خالد عبد الفتاح محمد"، محمد عمران محمد عبد الفتاح، كريم محمد فوزى عزب محمد، جمال سلامة أبو الفتوح عبد العزيز، عبد الشافي محمد عبد الشافي محمد قاسم، كريم ناصر محمد جبر، عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن السيد بحبح، ماهر ابراهيم محمد على، أحمد السيد محمد محمد جاد الجمل، أحمد وليد معوض عبد الغفار، محمد فوزى عزب محمد، محمد رجب عبد العزيز عبد الفتاح، محمد عبد الفضيل جاد محمد عواد، يوسف ياسر أحمد محمود احمد، ابراهيم على ابراهيم على الدكمى، هبه أحمد بكر محمد، ضياء جمال محمد محمد جاد الجمل، محمود صلاح شاكر محمد، أحمد يسن أحمد بيومى، اسلام محمود عبد التواب محمود محمد، مها سعيد هاشم أبو العنين المغربي، أحمد عبد الفتاح عبد الله حسانين، كريم عبد المنعم حامد ابراهيم أحمد، أحمد طاهر مختار محمد، عبد الرءوف محمد عبد الرءوف محمد على، محمد عبد الرؤوف محمد على معرضا حياتهم للخطر، وذلك عن طريق الدروب الصحراوية الوعرة، وقد حقق من ذلك الربح والنفع المادي على النحو المبين بالأوراق حال كون تلك الجريمة ذات طابع عبر وطني.



واستطرد أمر الإحالة أنه هيأ مكانا لإيواء المهاجرين المهربين، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني حتى الأخير:- انضموا إلى جماعة اجرامية منظمة لتهريب المهاجرين ومنهم سامح سلامة أبو الفتوح عبد العزيز، محمد خالد عبد الفتاح محمد، محمد عمران محمد عبد الفتاح، كريم محمد فوزى عزب محمد، جمال سلامة ابو الفتوح عبد العزيز، عبد الشافي محمد عبد الشافى محمد قاسم، كريم ناصر محمد جبر، عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن السيد بحبح، ماهر ابراهيم محمد على، أحمد السيد محمد محمد جاد الجمل، أحمد وليد معوض عبد الغفار، محمد فوزى عزب محمد، محمد رجب عبد العزيز عبد الفتاح، محمد عبد الفضيل جاد محمد عواد، يوسف ياسر أحمد محمود احمد، ابراهيم على ابراهيم على الدكمي، هبه أحمــد بكر محمد، ضياء جمال محمد محمد جاد الجمل، محمود صلاح شاكر محمد، أحمد يسن أحمد بيومي، إسلام محمود عبــد التواب محمود محمد، مها سعيد هاشم ابو العنين المغربي، أحمد عبد الفتاح عبد الله حسانين، كريم عبد المنعم حامد ابراهيم أحمد، أحمد طاهر مختار محمد، عبد الرؤوف محمد عبد الرؤوف محمد على، محمد عبد الرؤوف محمد على معرضين حياتهم للخطر وذلك عن طريق الدروب الصحراوية الوعرة، وقد حققوا من ذلك الربح والنفع المادي على النحو المبين بالأوراق، حال كون تلك الجريمة ذات طابع غير وطني.

واختتم أمر الإحالة أن المتهمين جميعا:- قاموا بتهريب المهاجرين ومنهم / سامح سلامه ابو الفتوح عبد العزيز، محمد خالد عبدالفتاح محمد، محمد عمران محمد عبد الفتاح، كريم محمد فوزى عزب محمد، جمال سلامة ابو الفتوح عبد العزيز، عبد الشافي محمد عبد الشافي محمد قاسم، كريم ناصر محمد جبر، عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن السيد بحبح، ماهر ابراهيم محمد على، أحمد السيد محمد محمد جاد الجمل، أحمد وليد معوض عبد الغفار، محمد فوزى عزب محمد، محمد رجب عبد العزيز عبد الفتاح، محمد عبد الفضيل جاد محمد عواد، يوسف ياسر أحمد محمود احمد، ابراهيم على ابراهيم على الدكمى، هبه أحمد بكر محمد، ضياء جمال محمد محمد جاد الجمل، محمود صلاح شاكر محمد، أحمد يسن أحمد بيومى، إسلام محمود عبد التواب محمود محمد، مها سعيد هاشم ابو العنين المغربي، أحمد عبد الفتاح عبد الله حسانين، كريم عبد المنعم حامد ابراهيم أحمد، أحمد طاهر مختار محمد، عبد الرؤؤف محمد عبد الرؤوف محمد على، محمد عبد الرؤوف محمد على حال كون بعض المهاجرين أطفالًا ويزيد عددهم على عشرين، بأن قاموا بنقلهم بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى بغرض الحصول على منفعه مادية على النحو المبين بالأوراق، وكان من شأن تلك الجريمة تهديد حياة المهاجرين وتعريض صحتهم للخطر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.