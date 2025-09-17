الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي قبل مواجهة الغد في الدوري الممتاز

الزمالك والاسماعيلي
الزمالك والاسماعيلي

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة قوية أمام نظيره الإسماعيلي، في المباراة التي تجمعهما غدا الخميس على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وفي السطور التالية نستعرض تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي قبل المواجهة المرتقبة التي تجمعهما غدا.

تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي 

وخاض الزمالك والإسماعيلي 116 مباراة في جميع البطولات، استطاع الأبيض الفوز في 61 مباراة فيما فاز الدراويش 24 لقاء، وحسم التعادل 31 مباراة.

سجل لاعبو الزمالك 162 هدفا، فيما سجل لاعبو الاسماعيلي 98 هدفا.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي 

وتنطلق مباراة الزمالك والإسماعيلي غدا الخميس في تمام الساعة الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي 

تنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز 

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، بعد فوزه الكبير على المصري باستاد برج العرب بنتيجة 3-0، فيما يحتل الاسماعيلي المركز الـ 19 برصيد 4 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك الاسماعيلي الزمالك والاسماعيلي مباراة الزمالك والإسماعيلي موعد مباراة الزمالك والاسماعيلي

مواد متعلقة

الدوري الممتاز، المقاولون وفاركو يتعادلان 1-1 في افتتاح الجولة السابعة

المقاولون يتقدم على فاركو 1-0 في الشوط الأول

ريال مدريد يتعادل مع مارسيليا 1-1 في شوط أول مثير (فيديو)

ريال مدريد يتعادل مع مارسيليا 1-1 بعد مرور 30 دقيقة

أخبار الرياضة اليوم.. الأهلي يعلن إصابة إمام عاشور بفيروس A.. صفقات لم ترَ النور في الزمالك

تفاصيل مران الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة الإسماعيلي بالدوري

آرسنال يستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بالفوز على أتلتيكو بيلباو (فيديو وصور)

جماهير مارسيليا ترفع علم فلسطين وتتسبب في أزمة قبل مواجهة ريال مدريد (فيديو)

الأكثر قراءة

السياحة والآثار تكشف حقيقة اختفاء وتحطم 5 قطع أثرية بالمتحف اليوناني الروماني

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

جزار ينهي حياته شنقا داخل مول شهير بحدائق أكتوبر

السيسي: مصر تواجه تحديات جسيمة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية

ضباط إسرائيليون: نخشى من انقلاب مليشيات أبو شباب في غزة وفقدان السيطرة الميدانية

موعد عودة إمام عاشور لتدريبات الأهلي بعد إصابته بفيروس A

السيسي: غزة تعاني من ويلات الحرب وكارثة إنسانية لا يمكن تصورها

مصدر: حامد حمدان يقترب من الزمالك

خدمات

المزيد

تخفيضات على أسعار الفراخ بالتزامن مع قرب العام الدراسي

انخفاض أسعار العدس اليوم الأربعاء وكيلو الفول يصل لـ 110 جنيهات

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز للحائض قراءة القرآن فى المسجد؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم كثرة الحلف بالطلاق؟ أمين الفتوى يجيب

هل ارتداء النقاب رغم معارضة الأهل عقوق؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads