تفاصيل مران الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة الإسماعيلي بالدوري

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

تفاصيل مران الزمالك اليوم

ألقى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية بالفيديو على اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ووجه المدير الفني التهنئة للاعبين بعد الفوز في مباراة المصري الأخيرة، وطالبهم بمواصلة مسيرة الانتصارات في المباريات المقبلة وبذل أقصى جهد للحفاظ على صدارة الدوري.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية في مباراة المصري الأخيرة للاعبين، وتحدث عن بعض الجوانب الخططية التي سيتم تنفيذها في التدريبات استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، ومنح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة.

تدريبات بدنية وفنية في مران الزمالك

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية للاعبين خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى اللاعبون الفقرة البدنية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، تضمنت تدريبات متنوعة بجانب فقرة خاصة بالكرة.

وحرص المدير الفني للفريق على متابعة الفقرة للاطمئنان على مدى جاهزية اللاعبين بدنيًا للمباريات المقبلة.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات فنية خاصة خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وركز فيريرا وجهازه المعاون على تنفيذ بعض الجمل الخططية، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة.

وبعد ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية مصغرة في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية.

مباراة الزمالك والاسماعيلي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

