الدوري الممتاز، المقاولون وفاركو يتعادلان 1-1 في افتتاح الجولة السابعة

تعادل فريق المقاولون العرب، مع نظيره فاركو، بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في افتتاح الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل محمود أبو جودة هدف تقدم المقاولون العرب في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، فيما تعادل فاركوعن طريق رامز مدحت في الدقيقة 79.

تشكيل المقاولون لمواجهة فاركو في الدوري المصري

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:

محمود أبو السعود في حراسة المرمى، وأمير عابد ولؤي وائل وعمر الوحش ومصطفي جمال وإبراهيم القاضي وإسلام جابر ونادر هشام وتشارلز باساي ومحمد عنتر ومحمود أبو جودة.

وتضم دكة البدلاء: محمد فوزي ومحمد حامد ومحمد الكرتة وإسلام هشام ومحمد عبد الناصر وبنجامين أوكورنكو وجواكيم أوجيرا وجوزيف أوشايا وإسلام عبد اللاه.

تشكيل فاركو أمام المقاولون في الدوري المصري

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

محمد سعيد شيكا في حراسة المرمي، وبرفقته كل من: إسلام المزين ومعاذ أحمد ومحمد حسين وجابر كامل وأحمد شعبان ومحمد عز وياسين الملاح ومحمد فخري وكريم الطيب وأحمد فؤاد.

بينما تضم دكة البدلاء كل من: أحمد دعدور حارس مرمي ومحمود فرحات ووليد مصطفي ومازن عادل وسيف الامام ومحمد سيد ورامز مدحت والغاني الحسن بيني والسنغالي بابا كار نداي.

حكام مباراة المقاولون أمام فاركو

وائل فرحان (حكمًا للساحة)، محمد علي توفيق وخالد حسام طه (مساعدين)، محمد عبد العزيز (حكمًا رابعًا)، محمد أحمد الشناوي وخالد حسين (تقنية الفيديو).

