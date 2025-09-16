الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
ريال مدريد يتعادل مع مارسيليا 1-1 بعد مرور 30 دقيقة

ريال مدريد
ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا، يتعادل فريق ريال مدريد، مع نظيره أولمبيك مارسيليا الفرنسي، بنتيجة 1-1، بعد مرور 30 دقيقة من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو" في الجولة الأولى لمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وافتتح أوليمبيك مارسيليا الفرنسي التسجيل عن طريق ويا في الدقيقة 22، فيما تعادل ريال مدريد عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 29 من ركلة جزاء.

تشكيل ريال مدريد أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎ላ 6aTawииR STARTINGXI ALINEACIÓN 1 Courtois 12 Trent 3 E. Militão 24 Huijsen 18 Á. Carreras Valverde 14 Tchouameni 30 Mastantuono 8 15 Arda Güler 11 Rodrygo 10 Mbappé Xabi Alonso 13 Lunin 26 Fran 2 Carvajal 4 Alaba 5 Bellingham 6 Camavinga 7 Vini Jr. 16 Gonzalo 17 Asencio 19 Ceballos 20 Fran García 21 Brahim miates MITER‎‏'‏‏

وشهدت قائمة ريال مدريد لمباراة ماسيليا، عودة جود بيلينجهام بعد غياب دام شهرين تقريبًا إثر خضوعه لجراحة في الكتف، كما قام المدرب تشابي ألونسو باستدعاء إدواردو كامافينجا فيما يستمر غياب أنطونيو روديجير وفيرلاند ميندي بسبب الإصابة، وكذلك يغيب البرازيلي عن إندريك عن قائمة ريال مدريد.

وتعد هذه أول مباراة من ثماني مباريات لريال مدريد بقيادة تشابي ألونسو، في مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.


ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد أيضًا يوفنتوس ومانشستر سيتي وموناكو بملعب سانتياجو برنابيو، بينما يلعب أربع مباريات أخرى خارج الديار ضد خيرات ألماتي وليفربول وأولمبياكوس وبنفيكا.

 

جدير بالذكر أن ريال مدريد النادي الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أوروبا 15 مرة، ودع المسابقة في الموسم الماضي من الدور ربع النهائي على يد آرسنال الإنجليزي.


ويأتي ريال مدريد من انتصار في الدوري الإسباني أمام ريال سوسيداد بهدفين لهدفين، ويتصدر ترتيب الليجا برصيد 12 نقطة، حيث حقق الفوز في مبارياته الأربعة.

فيما تغلب مارسيليا على لوريان برباعية دون رد في الدوري الفرنسي، ويتواجد بالمركز السابع في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط.

