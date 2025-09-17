الأربعاء 17 سبتمبر 2025
صحة ومرأة

كيف تهتمين بشعر ابنتك خلال فترة الدراسة؟

 يعتبر شعر البنات الصغيرات جزءا أساسيا من مظهرهن وثقتهن بأنفسهن، خصوصا في فترة المدرسة حيث يقضين ساعات طويلة خارج المنزل ويتعرض الشعر خلالها لعوامل مختلفة قد تؤثر على صحته ولمعانه.

والعناية الصحيحة بشعر الصغيرات خلال العام الدراسي تحافظ على حيويته وتجنب الأمهات الكثير من المشكلات مثل التشابك، والهيشان، أو حتى القمل والفطريات.

طرق العناية بشعر بنتك خلال فترة الدراسة 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، طرق العناية بشعر البنات خلال فترة الدراسة، منها:-

  • احرصي على استخدام شامبو مخصص للأطفال خالى من السلفات والبارابين، حتى لا يسبب جفاف أو تهيج لفروة الرأس.
  • استخدمي بلسم خفيف بعد الشامبو لفك التشابك وتسهيل تمشيط الشعر، خاصة إن كان شعرها مجعد أو كثيف.
  • خصصي وقت كل صباح ومساء لتمشيط شعر طفلتك بلطف باستخدام مشط واسع الأسنان أو فرشاة ناعمة.
  • قسمي الشعر إلى خصلات صغيرة وابدئي من الأطراف صعودا نحو الجذور لتجنب شده أو تكسره.
  • التمشيط اليومي يحمي من العقد ويقلل فرص تكون القمل لأنه يسمح لك بملاحظة أي حشرات أو بيض مبكرا.
  • ينصح بقص أطراف شعر الطفلة كل 6-8 أسابيع للحفاظ على مظهر صحي والتخلص من التقصف، والقص المنتظم يجعل الشعر أسهل في التصفيف ويقلل التشابك.
  • صحة الشعر تبدأ من الداخل، لذا احرصي على أن تحتوي وجباتها المدرسية على عناصر مثل البروتين (البيض، الجبن، البقوليات)، الحديد (السبانخ، العدس)، الزنك، وأحماض أوميجا 3 الدهنية (السمك، المكسرات).
  • شجعيها على شرب كمية كافية من الماء يوميا لترطيب الجسم والشعر.
  • اختاري تسريحات بسيطة ومريحة، مثل الضفائر أو الكعكات الخفيفة أو ذيل الحصان، بحيث تكون عملية وتحمي الشعر من التعرض المستمر للهواء والأتربة.
  • تجنبي شد الشعر بقوة لأن ذلك يضعف البصيلات ويسبب تساقطه على المدى الطويل.
  • إذا كان شعرها قصير، يمكنك استخدام مشابك صغيرة لتثبيت الخصلات بعيدا عن الوجه.
  • إذا كانت طفلتك تلعب في فناء المدرسة أو تتعرض للشمس، يمكنك وضع قبعة قطنية خفيفة لحمايته من الأتربة وأشعة الشمس.
  • يفضل رش رذاذ مرطب أو سيروم خفيف قبل تصفيف الشعر ليحميه من الجفاف.
  • لا يحتاج شعر الطفلة لغسله يوميا، فمرتان إلى ثلاث مرات أسبوعيا تكفي للحفاظ على نظافته دون إزالة الزيوت الطبيعية.
  • بعد الغسل، جففي الشعر بمنشفة قطنية بطريقة الضغط وليس الفرك، ثم اتركيه يجف طبيعي أو استخدمي مجفف الهواء البارد عند الحاجة.
  • تفقدي فروة رأس طفلتك بانتظام لاكتشاف أي علامات للحكة أو القشور أو القمل، في حال لاحظتى أي مشكلة، استشيري طبيب الأطفال أو الجلدية فورا لاختيار العلاج المناسب.
  • يمكنك دهن أطراف شعر طفلتك بالقليل من زيت جوز الهند أو زيت اللوز الحلو مرتين أسبوعيا لمنحه ترطيب ولمعان وتجنبي وضع كمية كبيرة أو ترك الزيت على فروة الرأس لفترات طويلة حتى لا يسد المسام.
  • علمي طفلتك عدم مشاركة مشطها أو أدوات شعرها مع زميلاتها لتجنب انتقال القمل أو العدوى.
  • احرصي على تغيير وسادة سريرها وغسل أغطية الشعر بانتظام.
  • ابتعدي عن استخدام المستحضرات الكيميائية القوية أو أدوات التصفيف الحراري لأنها قد تؤذي شعر الأطفال.
ديتوكس الشعر، لتنظيف فروة الرأس وإزالة بقايا المنتجات والدهون

الفرق بين الليف إن وبديل الزيت وطرق استخدامهم على الشعر

 

