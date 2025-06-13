تشكو العديد من الأمهات من أن شعر البنات الصغيرات خفيف وضعيف ما يؤثر على مظهرها بشكل سلبي يزعجهن كثيرا.

وعادة تهتم الأمهات بالتغذية الجيدة حتى يكون الشعر قوى ولكن هذا وحده لا يكفى، حيث يجب تغذية الشعر بالزيوت الطبيعية التى تساعد على تكثيفه.

وصفة طبيعية لتكثيف الشعر الخفيف للفتيات الصغيرات

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتكثيف الشعر الخفيف للفتيات الصغيرات.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة من زيت الخروع

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

1 ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو

كبسولة فيتامين E (اختياري)

طريقة التحضير:

امزجي الزيوت معا في وعاء نظيف حتى تتجانس.

قومي بتدفئة الخليط قليلا على حمام مائي (لا تسخنيه مباشرة حتى لا يفقد خصائصه).

افركي كمية مناسبة من الزيت على فروة رأس الطفلة بلطف بأطراف الأصابع لمدة 5 دقائق.

وزعي باقي الزيت على طول الشعر.

غطي الشعر بقبعة استحمام أو منشفة قطنية دافئة.

اتركي الزيت لمدة ساعتين أو طوال الليل إذا أمكن.

اغسلي الشعر بشامبو أطفال خالى من الكبريتات والمواد الكيميائية.

يفضل استخدام هذه الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على نتائج فعالة خلال شهرين.

وزيت الخروع يعزز نمو الشعر ويزيد كثافته بفضل محتواه الغني بالأحماض الدهنية وفيتامين E.

أما زيت جوز الهند، يرطب الشعر ويمنع تساقطه، كما يغذي البصيلات.

وزيت اللوز الحلو، يقوي الشعر من الجذور ويعطيه لمعان طبيعي.

وفيتامين E يساعد على تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس وتحفيز نمو الشعر.

وصفة طبيعية لتكثيف شعر طفلتك الخفيف

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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