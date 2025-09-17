نائب محافظ دمياط تتابع أعمال لجنة حصر الأراضي غير المستغلة برأس البر

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، اجتماعا موسعا لمتابعة أعمال لجنة حصر الأراضي غير المستغلة والمنشآت الواقعة بمنطقة الامتداد العمراني بمدينة رأس البر، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.

حضور موسع من القيادات التنفيذية

شهد الاجتماع حضور المستشار هيثم الغندور، المستشار القانوني للمحافظة، واللواء وائل الشربيني، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، إلى جانب عدد من مديري الإدارات والجهات المعنية، حيث جرى استعراض المخطط التفصيلي والخرائط الخاصة بالمدينة.

لجنة حصر الأراضي غير المستغلة والمنشآت الواقعة بمنطقة الامتداد العمراني بمدينة رأس البر

توجيهات حاسمة للاستغلال الأمثل للأراضي

ناقش الاجتماع تقسيمات الأراضي بالامتداد العمراني، وأكدت نائب المحافظ على ضرورة التزام الوحدة المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان البناء خلال المدد المقررة، على غرار ما يتم بالمدن الجديدة، بما يضمن الاستغلال الأمثل للأراضي ودفع عجلة التنمية العمرانية.

تقارير شاملة ولجان للحوار المجتمعي

كما وجهت "الصديق" بإعداد تقرير شامل حول الأراضي الفضاء والقطع المشتركة بمدينة رأس البر، وتشكيل لجنة لعقد حوار مجتمعي مع الأهالي لتفعيل توصيات الاجتماع. وشددت على مراجعة جميع الإجراءات التعاقدية الخاصة بالكافيهات والكافيتريات بمنطقة الجربي وفق القوانين واللوائح المنظمة.

متابعة مستمرة لخطة التطوير

يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات تعقدها المحافظة لمتابعة أعمال التطوير بمدينة رأس البر، بما يعزز الاستخدام الأمثل للأراضي ويدعم خطة الدولة للتنمية العمرانية المستدامة.



