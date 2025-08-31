طريقة عمل بابا غنوج.. سلطة وسندوتشات ووجبة فطار

طريقة عمل بابا غنوج، من الطرق التي لها العديد من الاستخدامات على السفرة، فيمكنك وضعه كنوع من أنواع السلطات في عزوماتك، كما يمكنك ان تضعينه كصنف من أصناف وجبة الفطار مع الفول والطعمية، كما يمكنك عمله سندوتشات سريعة كوجبة خفيفة.





وسر الطعم المميز لطبق بابا غنوج في التتبيلة، فكلما كانت التتبيلة غنية بمختلف التوابل والاضافات من الليمون والكمون والخل، كلما كان طعمه مميزا وشهيا.

طريقة عمل بابا غنوج بتتبيلة مميزة

ونستعرض في السطور التالية طريقة عمل بابا غنوج بالطحينة، بخطوات بسيطة، وطعم مميز.



مكونات عمل بابا غنوج

2 حبة باذنجان أسود

1 فلفل أحمر مفروم

1 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة طحينة

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1/2 ملعقة كبيرة خل

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

كمون مطحون حسب الرغبة

شطة حسب الرغبة (اختياري)

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل بابا غنوج خطوة بخطوة

1. شوي الباذنجان

سخّني الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.

اثقبي الباذنجان بشوكة في عدة أماكن.

ضعي الباذنجان في صينية فرن وادهنيه بزيت الزيتون.

اشوي الباذنجان في الفرن لمدة 45-60 دقيقة، أو حتى ينضج تمامًا ويصبح طريًا.

اخرجي الباذنجان من الفرن واتركه ليبرد قليلًا.

2. تحضير المزيج

قشري الباذنجان بعد أن يبرد وأزيلي البذور.

ضعي الباذنجان المقطع في وعاء كبير.

أضيفي إلي الباذنجان كلا من: الثوم المفروم والفلفل الأحمر المفروم والطحينة وعصير الليمون والخل والملح والفلفل الأسود والكمون.

اهرس المزيج جيدًا باستخدام شوكة أو هراسة يدوية أو محضر طعام حتى يصبح ناعمًا وكريميًا.

بابا غنوج

3. طريقة تقديم بابا غنوج

ضعي بابا غنوج في طبق تقديم.

زيّني بابا غنوج بالبقدونس المفروم وزيت الزيتون.

قدمي بابا غنوج مع الخبز العربي أو رقائق التوست أو الخضروات الطازجة.

نصائح عند عمل بابا غنوج لطعم ألذ



للحصول على قوام أكثر كثافة؛ يمكنك إضافة المزيد من الطحينة،.

للحصول على طعم أكثر حمضية؛ يمكنك إضافة المزيد من عصير الليمون.

يمكنك تزيين البابا غنوج بالزيتون أو الرمان أو جوز الصنوبر.

يمكنك تحضير البابا غنوج مسبقًا وتخزينه في الثلاجة لمدة 3-4 أيام.

اتركي الباذنجان ليبرد قليلًا قبل تقشيره، فهذا سيجعل التقشير أسهل.

يمكنك استخدام محضر الطعام لهرس المزيج بشكل أسرع وأسهل.

وصفات وإضافات أخرى لطعم أغنى



هناك بعض الإضافات التي يمكنك تجربتها، لطعم أغنى، أو للتغيير في الطعم من وقت لأخر، والتي نستعرضها، في السطور التالية:

بابا غنوج بالزبادي: يمكنك إضافة 1/4 كوب زبادي إلى المزيج للحصول على قوام أكثر نعومة وطعم أكثر حامضية.

بابا غنوج بدبس الرمان: يمكنك إضافة 1 ملعقة كبيرة دبس رمان إلى المزيج للحصول على طعم أكثر حلاوة وعمقًا.

بابا غنوج بالفلفل المشوي: يمكنك إضافة ثمرة فلفل أحمر مشوي إلى المزيج للحصول على طعم مدخن ونكهة مميزة.

طريقة عمل سلطة الزبادي بالخيار

سلطة الزبادي بالخيار

طريقة عمل سلطة الزبادي بالخيار، من أصناف السلطات المميزة في هذا الجو الحار، فهي لذيذة الطعم، وغنية بالسوائل التي ترطب الجسم مع حرارة الصيف، كما أنها سريعة التحضير.



وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل سلطة الزبادي بالخيار بطريقة بسيطة وسريعة، إلى جانب أن طعمها لذيذ، وستلقى إعجاب كل أفراد الأسرة، والتي يمكن تقديمها على مائدة الفطار، او مع الغداء لكل أفراد الأسرة.



مكونات عمل سلطة الزبادي بالخيار:

كوبين زبادي قليل الدسم

فص ثوم مدقوق

فلفل حار مفروم ناعم

قليل من الكزبرة المفرومة

قليل من الشبت المفروم

قليل من النعناع المفروم

خيار مقطع لمكعبات صغيرة

ربع ملعقة صغيرة بابريكا

بشر ليمونة

ملح وفلفل

ملعقة كبيرة عصير ليمون



طريقة عمل سلطة الزبادي بالخيار:

تخلط جميع المكونات مع بعض ثم يحتفظ بها في الثلاجة لحين الاستخدام.



